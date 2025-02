Returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe Arena Națională.

Adrian Mutu: ”Nu o văd favorită pe PAOK Salonic!”

Adrian Mutu, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, se așteaptă la un meci de foc pe ”Toumba Stadium”, însă chiar dacă PAOK Salonic s-a întărit de la ultima întâlnire cu gruparea roș-albastră din luna octombrie, ”Briliantul” nu vede drept favorită echipa antrenată de Răzvan Lucescu.

”Eu cred că meciul ăsta va fi unul de foc. Am văzut declarațiile lui Răzvan. Au câștigat acolo cu un 1-0 meritat, chiar dacă Răzvan are altă părere, cu PAOK, în ultimele 30 de minute, cu un om în plus. Va fi o atmosferă incendiară și probabil ambiția cu care va juca PAOK și ambiția pe care o are Răzvan vor fi la cote maxime. Cu siguranță, își doresc să își ia revanșa pentru meciul ăla.

Să ai un om în plus 30 de minute și să pierzi 0-1 doare. E o înfrângere care doare. În fotbal, nu e nimic meritat sau nemeritat. Sunt momente care sunt sau nu de partea ta. Nu am văzut meciul în direct, am văzut doar niște faze, dar dacă a fost un meci în care PAOK a dominat și au pierdut pe un gol pe contraatac și cu un om în plus, cu siguranță nu accepți înfrângerea asta și considerai că meriți mai mult.

Sper ca FCSB să arate că este o echipă matură, pentru că nu va fi ușor. Nu o văd pe PAOK favorită, cred că șansele sunt 50-50.”, a spus Adi Mutu la Fanatik.

Cu toate astea, Mutu este convins că FCSB va avea parte de un meci extrem de dificil și i-a avertizat pe roș-albaștri în legătură cu o eventuală înfrângere la scor, lucru care ar complicat foarte mult o calificare pe Arena Națională.

”FCSB a știut tot timpul să joace în Europa. Am zis tot timpul că ia cinci, că ia șase. Singura echipă care i-a dominat a fost Manchester United, dar cu restul ne-a arătat că poate. Abordarea manșei ar trebui să fie inteligentă, pentru că meciul durează 180 de minute, trebuie o strategie bună, mai ales că ai avantajul de a juca ultimul acasă.

Cred că FCSB va trebui să iasă bine din meciul de diseară, să nu iasă cu un dezavantaj considerabil, pentru că va fi greu să întoarcă treaba acasă. Strategia trebuie să fie una bine definită, iar jucătorii să urmeze la virgulă ce stabilesc antrenorii. Dacă riști prea mult și va fi un scor mare în favoarea grecilor, riști să îți periclitezi și meciul de acasă, în care tu ai o șansă reală. Și pe Arena Națională va fi un infern”, a adăugat Mutu.