Adio, primăvară europeană? Ce șanse mai au FCSB și Craiova în Europa și Conference League

FCSB a rămas cu 3 puncte acumulate în primele 3 runde din Europa League. După victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, campioana României a pierdut duelurile de acasă cu Young Boys Berna (0-2) și Bologna (1-2).

FCSB, cotată cu doar 18,3 șanse de clasare în top 24



După eșecul cu Bologna, de joi seară, statisticienii de la Football Meets Data oferă șanse de doar 18,3% ca FCSB să încheie în primele 24 și să își asigure calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League. O clasare în primele 8 este văzută aproape imposibilă (0,3%), iar deznodământul cel mai probabil așteptat acum este eliminarea în faza grupei (81,7%).



În sezonul trecut, locul 24 din grupa unică din Europa League, ultimul care asigură calificarea în play-off-ul pentru optimi, a avut 10 puncte și golaveraj -2. Astfel, FCSB ar trebui să obțină măcar 7 puncte din duelurile rămase cu FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

