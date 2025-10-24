Adio, primăvară europeană? Ce șanse mai au FCSB și Craiova în Europa și Conference League

Adio, primăvară europeană? Ce șanse mai au FCSB și Craiova &icirc;n Europa și Conference League Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a pierdut duelul cu Bologna (1-2) și a coborât pe locul 28 în grupa din Europa League. Universitatea Craiova, după 1-1 cu FC Noah, se află tot pe 28, însă în Conference League.

TAGS:
FCSBUniversitatea CraiovaBolognaFC Noah
Din articol

FCSB a rămas cu 3 puncte acumulate în primele 3 runde din Europa League. După victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, campioana României a pierdut duelurile de acasă cu Young Boys Berna (0-2) și Bologna (1-2).

FCSB, cotată cu doar 18,3 șanse de clasare în top 24

După eșecul cu Bologna, de joi seară, statisticienii de la Football Meets Data oferă șanse de doar 18,3% ca FCSB să încheie în primele 24 și să își asigure calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League. O clasare în primele 8 este văzută aproape imposibilă (0,3%), iar deznodământul cel mai probabil așteptat acum este eliminarea în faza grupei (81,7%).

În sezonul trecut, locul 24 din grupa unică din Europa League, ultimul care asigură calificarea în play-off-ul pentru optimi, a avut 10 puncte și golaveraj -2. Astfel, FCSB ar trebui să obțină măcar 7 puncte din duelurile rămase cu FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

  • 25 septembrie 2025, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
  • 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11', 36')
  • 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna 1-2 (Bîrligea 54' / Odgaard 9', Dallinga 12')
  • 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

Universitatea Craiova, 34,4% pentru calificarea în play-off

De partea cealaltă, Universitatea Craiova a rămas fără victorie în Conference League. După 0-2 cu Rakow, în deplasare, Universitatea Craiova nu a reușit să învingă FC Noah, pe teren propriu (1-1).  

Spre deosebire de FCSB, Craiova primește șanse ceva mai mari pentru o clasare în primele 24 - 34,4%. Totuși, și în cazul oltenilor varianta cea mai probabilă este cea a eliminării încă din faza grupei - 65,6%.

În stagiunea precedentă, locul 24 din Conference League a avut 7 puncte și golaveraj -3. Echipa lui Mirel Rădoi trebuie să vizeze astfel cel puțin 6 puncte în următoarele patru confruntări, cu Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga și AEK Atena.

Universitatea Craiova în faza principală din Conference League: rezultate și program

  • 2 octombrie, 22:00 Rakow - Universitatea Craiova 2-0 (Pienko 47', Repka 80')
  • 23 octombrie, 22:00 Universitatea Craiova - Noah 1-1 (Etim 38' / Mulahusejnovic 73')
  • 6 noiembrie, 22:00: Rapid Viena - Universitatea Craiova
  • 27 noiembrie, 19:45 Universitatea Craiova - Mainz
  • 11 decembrie, 19:45 Universitatea Craiova - Sparta Praga 
  • 18 decembrie, 22:00: AEK Atena - Universitatea Craiova
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
Cine sunt tinerii găsiți morți &icirc;ntr-o mașină, l&acirc;ngă lacul Frumoasa. Bianka era &icirc;mpuşcată &icirc;n piept, iar Toni &icirc;n cap
ULTIMELE STIRI
Cel mai slab de pe teren! Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Dennis Man, alături de jucători de la Barcelona și Dortmund! Pe ce loc a terminat &icirc;n cursa pentru MVP-ul săptăm&acirc;nii &icirc;n UCL
Dennis Man, alături de jucători de la Barcelona și Dortmund! Pe ce loc a terminat în cursa pentru MVP-ul săptămânii în UCL
Cristi Chivu chiar a dat lovitura cu transferul atacantului la Inter: Sunt foarte bucuros!
Cristi Chivu chiar a dat lovitura cu transferul atacantului la Inter: "Sunt foarte bucuros!"
Reacție surprinzătoare după &icirc;nfr&acirc;ngerea lui FCSB cu Bologna: &bdquo;Scorul nu va conta niciodată!&rdquo;
Reacție surprinzătoare după înfrângerea lui FCSB cu Bologna: „Scorul nu va conta niciodată!”
Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;
Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

FCSB - Bologna 1-2 | &Icirc;nfr&acirc;ngere mai clară dec&acirc;t o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

&rdquo;Cu ce echipă din Rom&acirc;nia ai vrea să semnezi astăzi?&rdquo;. Jugurtha Hamroun n-a stat pe g&acirc;nduri: &rdquo;&Icirc;ți zic adevărul&rdquo;

”Cu ce echipă din România ai vrea să semnezi astăzi?”. Jugurtha Hamroun n-a stat pe gânduri: ”Îți zic adevărul”

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: &rdquo;Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă&rdquo;

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”



Recomandarile redactiei
Cel mai slab de pe teren! Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;
Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”
Dennis Man, alături de jucători de la Barcelona și Dortmund! Pe ce loc a terminat &icirc;n cursa pentru MVP-ul săptăm&acirc;nii &icirc;n UCL
Dennis Man, alături de jucători de la Barcelona și Dortmund! Pe ce loc a terminat în cursa pentru MVP-ul săptămânii în UCL
Mirel Rădoi a clarificat scandalul cu Ștefan Baiaram: &rdquo;C&acirc;nd e nervos și tr&acirc;ntește uși ce să fac? Aici eu decid&rdquo;
Mirel Rădoi a clarificat scandalul cu Ștefan Baiaram: ”Când e nervos și trântește uși ce să fac? Aici eu decid”
Cristi Chivu chiar a dat lovitura cu transferul atacantului la Inter: Sunt foarte bucuros!
Cristi Chivu chiar a dat lovitura cu transferul atacantului la Inter: "Sunt foarte bucuros!"
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Bayern Munchen primește o avere pentru fostul coleg al lui Man și Mihăilă. Un colos din Anglia plătește 45 de milioane pentru el
Bayern Munchen primește o avere pentru fostul coleg al lui Man și Mihăilă. Un colos din Anglia plătește 45 de milioane pentru el
Ce transfer! A prins doar patru minute la EURO 2024, dar Manchester United &icirc;i plătește clauza de reziliere
Ce transfer! A prins doar patru minute la EURO 2024, dar Manchester United îi plătește clauza de reziliere
CITESTE SI
Cine sunt tinerii găsiți morți &icirc;ntr-o mașină, l&acirc;ngă lacul Frumoasa. Bianka era &icirc;mpuşcată &icirc;n piept, iar Toni &icirc;n cap

stirileprotv Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel &icirc;n județul Vaslui. &bdquo;L-am văzut că vine spre mine&rdquo;

stirileprotv Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

stirileprotv Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!