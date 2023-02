După 2-2 pe teren propriu, cu Manchester United, catalanii au deschis scorul pe Old Trafford, prin Robert Lewandowski (minutul 18 - penalty), însă gazdele au revenit după pauză și s-au impus cu scorul de 2-1, grație reușitelor lui Fred (minutul 47) și Antony (minutul 73).

Mijlocașul brazilian a fost surprins într-o ipostază amuzantă în momentul în care spiritele s-au încins între jucătorii celor două formații.

La mijlocul reprizei secunde, Aaron Wan-Bissaka l-a faultat pe Frenkie de Jong, iar de aici a izbucnit o adevărată ceartă, la care Casemiro nu a fost părtaș, preferâns să stea deoparte.

Casemiro didn't bother getting involved. Man doesn't even trust himself ???? pic.twitter.com/AKt0Sm7MtB