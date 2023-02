Casemiro, așa cum este cunoscut de ani de zile mijlocașul defensiv transferat în vară de la Real Madrid la Manchester United pentru 70 de milioane de euro, nu este de fapt Casemiro, a confirmat chiar fotbalistul brazilian.

”Când mi-am început cariera la Sao Paulo, numele de pe tricou a fost imprimat greșit - Casemiro, nu Casimiro, cum ar fi trebuit.

Dar acea greșeală s-a întâmplat pentru că oamenii de la club au preferat varianta care suna mai bine, și m-au convins și pe mine să o accept așa.

Am tăcut până acum, dar a sosit momentul să spun adevărul”, s-a confesat Carlos Henrique Casimiro pentru cei de la Football Focus.

Brazilianul a mai spus că, fiind o persoană superstițioasă, a preferat să-și păstreze numele schimbat după ce la debut a jucat foarte bine: ”Lăsați-l așa, că lucrurile merg bine”.

It's not Casemiro... it's Casimiro!

So why has he had his name printed incorrectly on his shirts for nearly his whole career?#MUFC #BBCFootball pic.twitter.com/O34I7sOfN6