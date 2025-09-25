A început Europa League! Surprizele serii

Dinamo Zagreb a învins-o pe Fenerbahce Istanbul cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe teren propriu, într-un meci din prima etapa a competiţiei de fotbal Europa League, care a opus două viitoare adversare ale formaţiei FCSB.

Dion Beljo (21, 51) şi Monsef Bakrar (90+5) au marcat golurile vicecampioanei Croaţiei, în timp ce pentru Fener a punctat polonezul Sebastian Szymanski (25).

FCSB va juca în 2026 cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în Croaţia) şi cu Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).

SC Freiburg a dispus de FC Basel, o altă viitoare adversară a campioanei României (6 noiembrie, în Ţara Cantoanelor), cu 2-1.

Patrick Osterhage (31) şi Maximilian Eggestein (57) au înscris pentru echipa germană, în timp golul elveţienilor a fost reuşit de nigerianul Philip Otele (84), fost jucător la CFR Cluj.

Ludogoreţ Razgrad (foto) a învins-o în deplasare pe Malmo FF cu 2-1, scor cu care a câştigat şi AS Roma pe Coasta de Azur, cu OGC Nice (2-1).

