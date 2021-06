Noul fotbalist al Realului, David Alaba, mesaj razboinic inainte de Euro! Cum isi motiveaza colegii si ce spune despre echipa Austriei

Capitanul Austriei priveste cu incredere inainte de debutul la Euro 2020.

Fostul fotbalist al lui Bayern a tinut sa ofere un interviu prin care sa-si motiveze colegii si sa le dea incredere faniilor austrieci inainte de debutul la Euro 2020. Fundasul anunta o nationala cu potential si capabila sa faca rezultate peste asteptarile oameniilor.

"Sunt convins ca suntem capabili sa obtinem rezultate bune. Avem o echipa cu foarte mult potential. Avem jucatori care pot schimba cursul jocului, iar ceilalti pun umarul la treaba. Vom fi nevoiti sa dam tot ce avem mai bun pe teren, fiecare trebuie sa-si depaseasca limitele", a spus David Alaba, inaintea debutului la Euro 2020.

Austria este in grupa la Euro cu Macedonia de Nord, Ucraina si Olanda, iar formatia la care evolueaza Alaba va disputa doua dintre cele 3 partide la Bucuresti. Mai exact, Pandev si formatia sa vor da piept cu Austria pe National Arena, in prima partida din faza grupelor, pentru ca ultima partida inainte de fazele eliminatorii sa le puna fata in fata pe Ucraina si Austria.