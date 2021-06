EXCLUSIV | "Echipa asta imi place cel mai mult!" Hagi si-a ales favorita la Euro 2020! In ce echipa si-ar dori sa joace 'Regele'

Cel mai important fotbalist roman din ultimii 40 de ani a dat verdictul in privinta favoritei sale la Euro.

Cunoscut ca un fan al fotbalului ofensiv, Gica Hagi si-a ales echipa pe care vrea sa o sustina inainte de startul Campionatului European. Mai exact, "Regele" a indicat-o pe Anglia ca fiind formatia la care se va uita cu atentie deosebita pe durata turneului, insa a mai remarcat si alte echipe pe care le va privi indeaproape.

"E adrenalina pura, motivatie pura sa fii acolo, sa te bati cu cei mai tari din Europa. Am vrut sa joc titular cu Spania, am fost rezerva, nu a fost rau, a fost bine pana la urma. Eu spun ca m-am nascut brazilian, imi placea foarte mult sa joc vara, in calduri. Sunt mai multe echipe in care mi-as dori sa joc acum, asa, echipa care imi place cel mai mult e Anglia, tanara frumoasa, arata bine.

Imi place Turcia, o echipa care tot asa din zona asta, tanara, au investit mult in tineri, arata bine. Nu putem uita Italia, Franta, Spania, sunt puteri. Daca ne uitam la numere, cate echipe erau si cate sunt acum, da, e doar de valoare. Trebuie sa fii printre cei mai valorosi sa ajungi acolo.

Toate echipele de la europene au merite, au facut lucruri bune in ultimii ani. Din pacate nu suntem prezenti aici, asta e realitatea, trebuie sa o privim asa cum e si sa ne gandim la ce va fi maine, poimaine si sa construim o echipa competitiva", a spus Gica Hagi la ProTV.