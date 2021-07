Surpriza uriasa pregatita de o compania de transport aerian din Mare Britanie! Mesaj superb pentru pentru nationala condusa de Gareth Southgate

Campionatul European se vede la PRO TV si pe VOYO.RO!

Anglia s-a calificat in semifinalele Euro 2020, dupa ce a trecut cu 4-0 de Ucraina si se va duela cu Danemarca, in aceasta seara, de la ora 22:00, pentru accederea in finala.

Daca va ajunge in finala, englezi vor intalni in ultimul act prima reprezentativa a Italiei, care a trecut in semifinale de Spania, la loviturile de departajare.

Anglia este la un pas de primul trofeul dupa 55 de ani. In 1966, la Campionatul Mondial, britanicii triumfau pentru prima si ultima oara la un turneu final.

Englezii simt ca sunt la un pas de o performanta uriasa, iar acest lucru a creat o adevarata emulatie in Anglia. Compania de transport aerian British Airways s-a implicat si ea in transmiterea motto-ului nationalei lui Southgate: "It's Coming Home" (Se intoarce acasa!)

La ora cinci, pe Aeroportul Heathrow din Londra, compania a afisat un mesaj de incurajare pentru fotbalistii englezi.