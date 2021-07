Schimbare soc a lui Southgate inainte de finala cu Italia! Cum va arata echipa Angliei pe Wembley

Finala Euro 2020, duminica, 11 iulie, pe Wembley. Meciul va fi transmis pe PRO TV si VOYO. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Kieran Trippier va fi schimbarea surprinzatoare pentru finala Campionatului European, conform Daily Mail. Gareth Southgate va incerca aceeasi formula in care a obtinut victoria contra Germaniei, in sistemul 3-4-3. Trippier va fi introdus ori in locul lui Bukayo Saka or al lui Mason Mount, astfel incat Anglia sa poata juca cu 3 fundasi centrali.

In celelalte 5 meciuri insa nationala lui Southgate a jucat cu o linie de 4 aparatori.

Kyle Walker, excelent ca fundas dreapta contra Danemarcei, se va alatura lui Harry Maguire si John Stones in centrul defensivei. Trippier si Luke Shaw vor fi fundasii laterali, iar Kalvin Phillips si Declan Rice vor fi mijlocasii centrali.

Un atac, alaturi de Raheem Sterling si Harry Kane va juca Mason Mount sau Saka.