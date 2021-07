Englezii nu mai au rabdare! Imagini incredibile cu fanii britanici care au luat cu asalt pub-urile inca de la primele ore!

Finala Euro 2020 intre Italia si Anglia se vede in direct la PRO TV si pe VOYO.

Italia si Anglia se vor intalni in finala Euro 2020. Echipa lui Mancini a trecut de Austria, 2-1, Belgia, 2-1, si Spania, 1-1 (4-2 d.pen.), in timp ce baietii lui Southgate au eliminat Germania, 2-0, Ucraina, 4-0, si Danemarca, 2-1.

Anglia nu a mai jucat o finala de turneul final de la Cupa Mondiala din 1966, cand s-a impus in fata Germaniei cu 4-2. Asa ca suporterii britanici sunt dornici sa obtina primul Campionat European din istorie. Englezii au luat cu asalt pub-urile inca de la primele ore pentru a-si rezerva o masa si a-si vedea favoritii in finala Euro 2020. Suporterii imbracati in tricoul nationalei Albionului au format o coada imensa care se intinde pe doua strazi.

England fans queuing outside the pub this morning ???????????? What a nation ????????????????????????????pic.twitter.com/2Muem1eN0P — Footy Accumulators (@FootyAccums) July 11, 2021