"Nu stiu ce a fost in capul lui!" Raspunsul lui Iordanescu dupa reactia acida a lui Radoi! Pe cine a criticat fostul selectioner: "Ar trebui sa il aduca cu picioarele pe pamant!"

Anghel Iordanescu (71 ani) a comentat prestatia nationalei cu Anglia.

Fostul selectioner a vorbit despre reactia lui Mirel Radoi, care a spus la conferinta de presa ca jurnalistii nu le-ar fi pus intrebarile pe care le primeste el unor antrenori precum Victor Piturca sau Anghel Iordanescu. 'Tata' Puiu a comentat declaratiile selectionerului, mirat de reactia sa.

Ulterior, Iordanescu a spus ca are in continuare incredere in echipa nationala, insa i-a transmis lui Radoi ca ar trebui sa isi schimbe principiile. In incheiere, fostul tehnician l-a criticat pe Mihai Stoichita, pentru faptul ca nu il sfatuieste pe selectioner.

"Nu as vrea sa intru intr-o polemica intr-un astfel de subiect, nu stiu ce a fost in capul lui Mirel Radoi cand a facut o astfel de afirmatie. Cred ca m-ati intrebat vrute si nevrute, m-ati laudat, m-ati desfiintat, s-a dat cu mine de pamant, am primit multe intrebari. Important e ca pana la urma ne-am strans mana si ne-am bucurat cu totii de rezultatele echipei nationale.

Cred ca trebuie sa credem in continuare in echipa nationala si in antrenor. E drept, rezultatele nu ne satisfac, asteptam altceva de la nationala, dar nici daca ii atacam in permanenta nu cred ca se schimba. Nationala este a noastra, a tuturor, buna rea, trebuie sa avem incredere si sa speram.

Eu cred in jucatorii nostri de valoare, care au dovedit ca au valoare intr-un fel sau altul. Daca aseara, echipa nationala parca s-a trezit in comparatie cu jocul de acasa cu Georgia, nu inseamna ca vom fi ca si calificati la Campionatul Mondial. Eu cred ca putem bate Islanda, putem bate Macedonia si al treilea meci, cu Liechtenstein.

Sunt jocuri care ne sunt la indemana, in ceea ce priveste selectionerul, eu cred ca el trebuie sa mai reflecteze. Trebuie sa inteleaga ca principiile la care face referire nu au nicio valoare daca nu sunt confirmate de rezultate. Trebuie sa inteleaga si el ca in fotbal, apararea castiga calificarea. E dreptul lui sa nu se schimbe. Un lucru ar trebui sa ne fie clar tuturor, daca nu se schimba el, probabil il schimba rezultatele. Trebuie sa avem incredere in el si in nationala.

Daca ar fi sa critic pe cineva, i-as critica pe cei din Comisia Tehnica, pe presedintele Mihai Stoichita. Ei trebuie sa il ajute mai mult pe selectionerul echipei nationale, ar trebui sa aiba mai multe discutii cu el si sa il aduca cu picioarele pe pamant. In fotbal nu exista decat o singura filosofie: victoria", a spus Anghel Iordanescu pentru Digi Sport.