"Este doar meritul nostru!" Roberto Mancini si-a felicitat fotbalistii dupa victoria clara obtinuta in fata Turciei

Selectionerul Italiei, incantat de evolutia fotbalistilor sai in meciul cu Turcia.

Selectionerul Italiei, Roberto Mancini, s-a declarat "incantat" de prestatia elevilor sai, care s-au impus cu scorul de 3-0 in fata reprezentativei Turciei, vineri seara, in partida de deschidere a Campionatului European de fotbal - EURO 2020, disputata pe Stadio Olimpico din Roma, in prezenta a 16.000 de spectatori.

"Nu a fost un meci simplu. Turcia este cu adevarat o echipa foarte puternica si nu a fost usor, tinand cont ca era si meciul de debut. Insa nu pot sa spun ca am fost surprins, sunt incantat de performanta noastra. Nu consider ca Turcia a dat dovada de slabiciune. Dimpotriva, consider ca a facut un meci mare, insa noi nu le-am permis sa joace. Nu este o echipa slaba, ci una care are in componenta mari jucatori. Insa cred ca este meritul nostru ca i-am impiedicat sa-si dezvolte jocul si sa continue sa preseze", a spus Mancini la finalul meciului.

Intrebat daca Squadra Azzura poate fi considerata una dintre favoritele la castigarea trofeului, selectionerul italian a raspuns: "Au mai ramas sase meciuri, mai este destul de mult (pana la finala), iar in competitie sunt echipe cu adevarat puternice. Repet, sunt multumit ca am facut un meci bun. Am dorit cu adevarat sa avem un inceput bun, pentru am vrut sa bucuram publicul care se afla in tribune, precum si pe cei din fata televizoarelor. Jucatorii au meritul ca au avut multa rabdare, impotriva unei echipe care ne-a lasat putine spatii. Insa am facut un meci bun, inclusiv in prima repriza, cand nu am reusit sa marcam. Iar apararea a fost, de asemenea, foarte buna", a adaugat Roberto Mancini.

Italia, campioana europeana in 1968 pi finalista in 2000 si 2012, s-a impus in fata Turciei prin autogolul lui Merih Demiral (53) si reusitele lui Ciro Immobile (66) si Lorenzo Insigne (79).

AGERPRES