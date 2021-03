Paul Pogba e aproape de plecarea de la Manchester United! La ce super club l-a propus Raiola si care ar fi suma de transfer

Fotbalistul francez ar putea sa o paraseasca pe Manchester United, dupa ce Ole Gunnar Solskjaer a decis sa nu se mai bazeze pe el.

Conform presei din Franta, citata de Marca, directorul sportiv de la PSG, Leonardo, a discutat cu Mino Raiola, agentul jucatorului, iar mijlocasul ar putea sa fie una din tintele parizienilor din vara. Pogba a evoluat in 28 de meciuri in actualul sezon pentru "diavolii rosii", insa influenta sa in jocul echipei nu mai este precum cea din sezoanele trecute, iar sefii echipei nu ar zice nu in cazul unei oferte in jurul sumei de 100 de milioane de euro pentru jucator.



Un alt factor care ar sta la baza plecarii francezului ar fi si negocierea extrem de dura a unui nou contract pe care Mino Raiola o are cu sefii gruparii de pe Old Trafford. Trecut pe la juniorii lui Manchester United, Pogba a fost luat gratis de Juventus de la englezi si vandut inapoi in schimbul a 105 milioane de euro.

Pentru nationala Frantei, fotbalistul are 74 de selectii si 10 goluri marcate, dar cea mai importanta realizare este castigarea Cupei Mondiala din 2018. La nivel de club acesta a castigat 13 trofee, printre care se numara o Europa League si doua Cupe ale Angliei cu United, si 4 titluri de Serie A cu Juventus.