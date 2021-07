"Mincinosule!" Faza care face inconjurul lumii! Chiellini si Jordi Alba au facut spectacol inainte de loviturile de departajare

Spania si Italia s-au intalnit in semifinalele Campionatului European din 2020!

Italienii s-au impus la loviturile de departajare, dupa ce scorul s-a incheiat 1-1 in timpul regulamentar. Chiesa a deschis scorul cu o executie superba, dupa un contraatac rapid al italienilor, insa Morata si-a readus echipa in joc cu un gol in minutul 80.

Inainte de loviturile de departajare, capitanii au fost pusi sa aleaga poarta la care vor sa se execute, iar Chiellini si Jordi Alba au facut spectacol. Dupa ce Brych le spunea care fata a monedei este atribuita fiecarei porti, a aruncat banul in aer, iar Jordi Alba a incercat sa il induca pe portar in eroare, moment in care fundasul italian a ras si i-a strigat 'Mentiroso', care se traduce 'Mincinosule'. Dupa mai multe discutii, cei doi s-au imbratisat, spre deliciul tuturor prezenti.