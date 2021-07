Gareth Southgate, singurul antrenor de la EURO care a facut asta. Ce detaliu a iesit in evidenta despre tehnicianul englez

Gareth Southgate este unul dintre cei 1000 de oameni care au primit un ceas Hublot realizat in editie limitata pentru EURO 2020.

Dispozitivul ofera informatii si noutati legate de turneu, de care antrenorii si persoanele din staff-ul echipelor se pot folosi.

Ceasul costa aproximativ 5000 de euro si este imbunatatit cu specificatii tehnice impresionante. Display-ul are 1.2-inch 390×390 pixel AMOLED, iar pe margine apar steagurile celor 12 tari-gazda ale turneului.

Pe ecran apar informatii precum formatiile de start, detalii despre prestatiile jucatorilor in timp real, dar si alte detalii care pot fi folosite de antrenori. In plus, exista alerte pentru goluri, penaly-uri, schimbari, cartonase galbene si rosii.

Dintre antrenorii prezenti la EURO 2020, Gareth Southgate este singurul care a purtat in mod constant acest ceas, ceilalti preferand alte modele.

