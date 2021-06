EXCLUSIV | Fiul lui Miriuta este impresarul unui fotbalist din nationala Ungariei: "E prieten cu majoritatea!"

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Ungaria a fost aproape de trei surprize la EURO. A fost egala Portugaliei timp de 80 de minute, dupa care le-a tinut in sah pe Franta si Germania. Nu a reusit sa mearga mai departe, insa fotbalul european a fost incantat de evolutiile nationalei maghiare.

Vasile Miriuta a vorbit la superlativ despre evolutia vecinilor nostri si a recunoscut ca fiul sau are un jucator in echipa nationala a Ungariei.

"O partida extraordinara facuta de maghiari, o tactica foarte bine gandita, nemtii n-au gasit culoarele catre poarta maghiarilor, au avut o bara, dar maghiarii, cand au reusit sa intre in posesie, pe contraatac au facut-o foarte bine, mai ales si la primul gol, un gol superb, imi pare rau ca maghiarii nu s-au calificat pentru jocurile cu, sa zic asa, primele 80 de minute cu Portugalia, si cele cu Franta si Germania.

Nemtii nu meritau, asta e adevarul, Ungaria chiar a facut o partida extraordinara. Chiar daca a gresit la primul gol, ai Gulacsi, ai Szalai, ai Sallai, jucatori care joaca in Bundesliga si asta se vede in jocul lor.

Are un jucator acolo, nu ii dau numele, pentru ca daca nu imi permite fiul meu sa dau nume, nu dau, si e prieten cu majoritatea lor. Fiul meu e cu treaba lui, eu cu treaba mea, numai in Romania se zice ca fiul meu imi aduce jucatori. Fiul meu are un jucator in echipa nationala si e prieten cu majoritatea.

Au un antrenor extraordinar de bun, pe Rossi, il cunosc, acum un an si ceva, inainte de pandemie, am luat cina cu el, cu niste prieteni italieni si chiar am vorbit de fotbal, e un antrenor foarte bun si asta se vede si in jocul echipei, cum ii organizeaza, dar conteaza si calitatea individuala a jucatorilor", a spus Vasile Miriuta, la Ora Exacta in Sport.