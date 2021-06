Cel mai experimentat voluntar roman pentru Euro 2020 are 57 de ani! Cu ce se ocupa la Arena Nationala si care sunt meseriile lui de baza

Mugur Iulian Neagu este decanul de varsta al voluntarilor de la Bucuresti.

Voluntarul cu varsta cea mai inaintata care se ocupa de organizarea Euro 2020 la Bucuresti este Mugur Iulian Neagu. Acesta are 57 de ani, a lucrat de-a lungul vietii ca ghid turistic, agent electoral si manager in constructii si se ocupa cu eliberarea acreditarilor pentru intrarea pe Arena Nationala. Spune ca in spatele celor 90 de minute de la fiecare meci organizat pe Arena Nationala se afla un volum extraordinar de mare de munca, dar Bucurestiul a fost o gazda excelenta pentru competitia europeana.

"Am ajuns sa fiu voluntar prin prieteni. Am prieteni care lucreaza aici, m-au atras si pe mine. M-au prins intre joburi, lucru foarte bun, am timp la dispozitie. Si, in general, imi plac experientele de tot felul. Sa fiu voluntar la un turneul de fotbal este o experienta noua pentru mine. In genul asta de campanii cu multi oameni am mai fost, in campanii electorale, am lucrat foarte multi ani ca ghid interpret la ONT.

Eu ma ocup de acreditari. Toti colegii sunt mai tineri (rade). Am 57 de ani. Cred ca experienta pe care am acumulat-o ma ajuta foarte mult. Am foarte mult timp in lucrul cu oamenii, cu publicul. In primul rand, ca manager in constructii, am lucrat cu echipe mari de oameni. In campanii electorale, nu e cazul sa va spun, acolo am lucrat, la fel, cu echipe mari. Iar ca ghid ONT, aia 8 ani pe care i-am lucrat, chiar mi-au pus temelia, pentru ca a fost la inceputul activitatii mele profesionale.

Imi place sa lucrez cu oamenii. Imi place fotbalul, dar cred ca am un apetit pentru meciurile de fotbal un pic sub medie, daca ma refer la majoritatea barbatilor. Sigur ca, la competii importante precum Campionatul European, ma uitam cu placere pentru ca au fost mereu meciuri frumoase. Imi place sportul, am jucat baschet. Si tenis, ca amator, era sportul meu preferat pentru timpul liber.

Este un eveniment bine organizat la Bucuresti. Din ce vedem noi acum, mai ales ca suntem inauntrul 'bucatariei' organizatorice, cred ca ne-a descurcat foarte bine la meciurile din grupa. Este foarte mult de munca, acum vad din interior. De la instalat cabluri, ingrijirea gazonului, accesul in tribune si apoi partea asta de organizare a colectivelor de oameni care participa la amenajarea stadionului, la ospitalitate si indrumare. E enorm de mult de lucru si se vad doar 90 de minute la televizor.

Nu cred ca va fi ultima experienta ca voluntar si sper ca Romania sa mai organizeze competitii mari, in anii viitori. Aici chiar nu a fost o problema varsta. E primul loc, ma refer la Romania, e primul loc unde nu s-a pus problema varstei. Conteaza daca poti sau nu sa te descurci in ceea ce ai de facut. Tinand cont ca e si un gen mai special de lucru, nu exista o motivatie materiala. Suntem voluntari si au cautat oameni, care sa fie dedicati, sa promita dedicare", a declarat acesta pentru PRO TV Sport.