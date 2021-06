EXCLUSIV | Campionatul European, vazut prin ochii unui conducator din Liga 1! "Asta e cel mai trist!"

Oamenii de fotbal din Romania sunt cu ochii pe Campionatul European.

Presedintele celor de la Sepsi, Cornel Sfaiter, ii lauda pe unguri pentru evolutia avuta, insa se declara trist cand se gandeste la situatia fotbalului romanesc, care a decazut foarte mult in ultimii ani, atat la nivel de cluburi, cat si la nivel de echipa nationala.

"Asta e cel mai trist, vecinii nostrii de la Budapesta, au vazut cu Germania, ce au reusit, dar trebuie sa muncim, sa credem in noi, pentru ca echipa noastra stiti foarte bine ce rezultate a avut, eu am fost prezent la toate turneele finale, acum am stat acasa, dar am amintiri frumoase la nivelul jocurilor echipei nationale, cand au fost campionate admirabile pentru noi, dar ne bucuram pentru fotbal, am vazut doua partide atractive aseara si cu mari emotii, Portugalia cu Franta, Germania cu Ungaria.



Aseara m-am uitat si si, au fost doua meciuri foarte importante, eram curios, a fost o grupa formidabila si ati vazut, s-a jucat pana in ultimul minut, de asta e frumos fotbalul, cand ai un spectacol fotbalistic, traiesti emotii, important e ca vom gazdui si noi luni un meci deosebit de atractiv, Franta, unii din cei mai mari jucatori vor veni la Bucuresti, sunt sigur ca vom fi o gazda deosebita, in fata Elvetiei, si speram sa vedem un spectacol fotbalistic bun", a spus Cornel Sfaiter la Ora Exacta in Sport.