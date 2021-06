Inca un refuz pentru Tottenham! Spaniolul Lopetegui ramane la Sevilla, desi a primit o oferta "ametitoare"

Fostul coleg al lui Hagi si Popescu la FC Barcelona a refuzat-o ferm pe Tottenham, fiind ultimul dintr-un lung sir de antrenori care nu au vrut sa preia echipa.

Jose Castro, presedintele lui FC Sevilla, a dezvaluit ca Julen Lopetegui a primit o oferta "ametitoare" pentru a prelua banca tehnica a lui Tottenham, dar antrenorul a refuzat pentru a antrena in continuare in La Liga. El a primit din partea clubului andaluz o prelungire a contractului cu doua sezoane, dupa ce echipa a terminat pe locul al patrulea in campionat, a jucat semifinala de Copa del Rey si a atins optimile de finala ale Champions League. Lopetegui pare sa fi revenit in prim-plan, dupa experiente nereusite la nationala Spaniei si Real Madrid, si nu a luat in calcul o aventura in Premier League.

In ultima luna, fanii londonezi au criticat intens neputinta directorului executiv Daniel Levy si a noul director sportiv Fabio Paratici de a gasi un manager de valoare pentru echipa. Dupa despartirea de Jose Mourinho, pe 19 aprilie, interimar pe banca tehnica a ramas Ryan Mason. Intre timp, negocierile cu Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Paulo Fonseca si Gennaro Gattuso nu au dat rezultate, iar Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers, Erik Ten Hag si Massimiliano Allegri au declinat din start discutiile.

Tottenham are opt jucatori convocati pentru Euro 2020 si alti doi pentru Copa America, iar restul lotului urmeaza sa se reuneasca in cantonamentul de la Enfield, pe 5 iulie, cel mai probabil sub comanda lui Ryan Mason, Nigel Gibbs si Michel Vorm.