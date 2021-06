EXCLUSIV | Explicatiile de ultima ora ale FRF dupa scandalul monstru legat de biletele legendelor Hagi, Popescu si Dorinel! Raspunsuri oficiale

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Primul meci organizat de Romania la Campionatul European a starnit controverse dupa ce legendele 'Generatiei de Aur' au fost surprinse la tribuna 2, in timp ce persoane politice din Romania au stat alaturi de presedintele Burleanu, in zona VIP.

www.sport.ro a vorbit cu Razvan Mitroi, managerul de comunicare UEFA Euro 2020 la Bucuresti, care a explicat situatia tensionata legata de biletele VIP.

- Este o mare emotie si tensiune in chestiunea biletelor VIP de la EURO 2020 pe Arena Nationala. Si par putine explicatii din partea dvs. De ce?

- La momentul cand a aparut acest subiect pe piata, Federatia Romana de Fotbal a raspuns imediat cu explicatii procedurale. A fost vorba de invitatiile pentru fostele glorii ale fotbalului romanesc, in ce conditii au fost acordate.

- Intrebarea ramane: de ce seful DNA a fost la VIP si Gica Hagi si Gica Popescu la tribuna a II-a?

- Este oarecum si motivul pentru care am acceptat sa intru in acaeasta discutie, de vreme ce la momentul actual nu vorbesc de la FRF, ci din cadrul Structurii de Organizare. Este un protocol bine stabilit de UEFA, cine sta la VIP si cine nu. As spune intai de toate ca vorbim de o tribuna oficiala, nu de un regim VIP ca la meciurile obisnuite. Fiind vorba de tribuna oficiala, sunt invitati oameni cu diferite demnitati in stat, in administratie. UEFA doreste sa foloseasca aceste evenimente internationale pentru actiuni de ”public affairs”, in beneficiul fotbalului. In tribuna oficiala veti vedea si veti fi vazut deja si unele dintre persoanele cu functii de decizie care au contribuit la organizarea EURO. Vasile Dancu, pentru ca prevad ca o sa ma intrebati de el, a fost cel care a construit dosarul de candidatura al Romaniei, inainte de administratia Burleanu. Mai sunt apoi demnitarii cu precadere in stat care sunt invitati la tribuna oficiala: presedintele tarii, premierul, cei doi presedinti de Camere.

- Nu ati ajuns, totusi, la ministrul de externe Aurescu, la seful DNA...

- Ajung, nu ocolesc. Pentru ca trebuie sa vorbim de o a treia categorie de persoane care au locuri acolo: delegatiile oficiale ale tarilor participante, care joaca in meciul respectiv. Iar, odata cu aceste delegatii, vin si omologii romani, in cadrul unor cutume diplomatice de gazda. Domnul Aurescu a fost cu omologul dansului din Macedonia de Nord, va mai veni cu omologul din Ucraina. La fel si in zona Internelor si a altor institutii. Nu am acces la mecanismul intern al deciziilor de invitare. Eu va spun care sunt principiile pentru ocuparea tribunei oficiale.

- Si Generatia de Aur nu si-ar fi gasit loc acolo? Nu inseamna ceva pentru Romania, pentru fotbalul romanesc?

- Sigur ca inseamna ceva si inca foarte mult. Vazand ca nu se inscriu in protocolul UEFA al tribunei oficiale, FRF a preluat initiativa si a facut acele invitatii pentru 60 de foste glorii. Unde? In cele mai bune locuri de pe stadion pe care UEFA le-a vandut in afara tribunei oficiale. FRF a si precizat, UEFA are alte criterii de impartire a tribunelor. Categoria I este zona cu vedere centrala, de pe ambele parti ale stadionului, de la inelul 1 pana la inelul 3. Cu acelasi pret, 125 de euro. FRF a cumparat aceste bilete pentru a onora fostele mari glorii ale fotbalului romanesc, din toate generatiile de renume.

- Domnul Gica Popescu spune ca si-a luat singur bilet, si domniei sale si domnului Hagi.

- Nu stiu. Dar, stiu ca domnii Popescu si Hagi au ridicat de la FRF biletele cumparate pe post de invitatii pentru domniile lor, iar acele bilete le-au fost atribuite si in sistemul de ticketing al UEFA.

- Nu inteleg atunci declaratia domnului Popescu. De ce ar fi zis asta?

- Nici eu nu inteleg. Noi l-am invitat ca membru al Generatiei de Aur, pe parte fotbalistica.

- Si la VIP nu se pot cumpara bilete?

- Ba da, dar doar dupa ce s-a definitivat lista oficialitatilor, pentru ca sunt in acelasi spatiu. Aflam disponibilitatile cu o zi inainte, poate mai putin. Noi, cei de la Structura de Organizare, am vrut sa facem acest lucru pentru ambasadorii EURO 2020, Dorinel Munteanu, Gabriela Szabo si Miodrag Belodedici. Nu au fost locuri la primul meci, dar vor fi prezenti acum, la meciul Ucraina – Macedonia de Nord. Cei trei vor avea statut oficial, in tribuna oficiala.

- Si Generatia de Aur?

- Cred ca am fost destul de explicit, si ca FRF onoreaza fostele glorii in conditiile date. Ar fi absurd sa se astepte la fiecare meci renuntari de locuri la tribuna oficiala pentru a plasa 60 de fotbalisti in postura de VIP. Nu e realist acest plan. In plus, va spun ca personalitati ale fotbalului, care sunt membri ai Comisiei Tehnice a FRF, au locuri tot acolo, vizavi de tribuna oficiala. Si vorbim aici de domnii Geolgau, Camataru, Ticleanu, Titi Dumitriu, Ionel Augustin si altii. Ei nu ar trebui avuti in vedere pentru locuri VIP? Si totusi, au bilete alaturi de Gica Popescu si Gica Hagi.