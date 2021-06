“Am stat pe locurile pe care le-am platit eu!” Reactia de ultima ora a lui Gica Popescu dupa scandalul de la meciul din Romania

Gica Popescu a oferit prima reactie oficiala dupa scandalul iscat in jurul distribuirii biletelor la primul meci de la EURO 2020, gazduit la Bucuresti.

Intr-o postare facuta pe contul oficial de Facebook, fotbalistul roman a oferit cateva explicatii in legatura cu subiectul intens dezbatut in ultimele ore.

"Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le – am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro.

Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi.", a scris Gica Popescu.