Spania - Suedia, de la 22:00, pe PRO TV si VOYO | Se reediteaza duelul din calificarile pentru EURO 2020, fara Ramos si Ibrahimovic 

Spania si Suedia joaca in "derby-ul" grupei E de la EURO 2020. Cele doua echipa s-au aflat si in grupa de calificare pentru turneul final.

In meciul de la Madrid, ibericii s-au impus cu 3-0, in timp ce la Solna partida s-a incheiat la egalitate, 1-1. La ultima editie a Campionatului European, Suedia nu a reusit sa treaca de grupe si nici sa obtina vreo victorie, in timp ce Spania a ajuns pana in optimi, unde a fost eliminata de Italia.

ECHIPELE PROBABILE

Spania: Unai Simón: Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Rodri, Pedri: Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres

Suedia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg

"Primul meci poate aduce incredere, e partida in care se vede in ce forma suntem. Daca vom castiga intr-o maniera prin care sa ne aratam calitatile, atunci va fi o modalitate buna de a incepe", a declarat Luis Enrique.

"Sa joci cu Spania reprezinta una dintre cele mai dificile provocari din lumea fotbalului de astazi. Trebuie sa avem o prestatie de top, am mai avut in trecut si sper sa mai facem inca una", a marturisit si Janne Andersson, selectionerul Suediei.

Atat din nationala Spaniei, cat si din cea a Suediei lipsesc doua nume importante, Sergio Ramos, respectiv Zlatan Ibrahimovic. Ibericul a suferit mai multe accidentari in sezonul trecut si a jucat putine partide, in timp ce Ibra s-a accidentat la genunchi in timpul partidei cu Juventus si este posibil sa fie necesar sa treaca chiar printr-o interventie chirurgicala.