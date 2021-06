Dezamagire pentru Luka Modric, dupa ce Croatia a fost eliminata de Spania de la EURO 2020: "I-am avut în mana"

Croatia a parasit EURO 2020 in optimile de finala, dupa un meci incredibil cu Spania.

Croatii au condus cu 1-0, dupa ce Pedri a marcat in propria poarta in minutul 20. Ibericii au revenit si au inscris de trei ori. Sarabia (38), Azpilicueta (57) si Torres (77) au marcat pentru "Furia Roja".

Croatia nu s-a dat batuta! Orsic (85) si Pasalic (90+2) au marcat, iar meciul s-a decis in prelungiri.

Morata (100) si Oyarzabal (103) au adus fericirea in tabara ibericilor.

"Pacat ca n-am invins. I-am avut in mana pe spanioli, dar am ratat ocaziile de a face noi 4-3. Meciul s-a intors apoi si n-am mai gasit forta de a reveni. Ei au fost mai buni primele 60 de minute, apoi am preluat controlul, am aratat calitate si caracter", a afirmat Luka Modric.

La randus sau, fundasul Domagoj Vida a oferit o declaratie misterioasa: "Suntem o echipa mare, insa anumite lucruri trebuie sa se schimbe. Sincer e o rusine, meritam mai mult, mai ales cand vezi cum s-au luptat toti baietii pana in ultimul minut".