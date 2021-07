Cehia - Danemarca, 19:00, la PRO TV si pe VOYO.RO! Patrik Schick trage tare sa-l intreaca pe Ronaldo in clasamentul marcatorilor

Campionatul European se vede la PRO TV si pe VOYO.RO!

Cehia si Danemarca se intalnesc in sferturile de finala ale Euro 2020, sambata, de la ora 19:00, pe stadionul din Baku.

Cehii au profitat din plin de omul in plus in meciul cu Tarile de Jos si s-au calificat in sferturile de finala ale Euro 2020. Este pentru a doua oara cand cele doua nationale se intalnesc in "sferturi" la Euro. Prima oara s-a intamplat la Euro 2004.

Danemarca a inscris cate patru goluri in ultimele doua meciuri de la Euro. Nationala lui Kasper Hjulmand a trecut cu 4-1 de Rusia in ultimul meci din grupe si a zdrobit cu 4-0 nationala Tarii Galilor in optimile de finala.

ECHIPELE PROBABILE

Cehia: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick.

Danemarca: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

Jaroslav Silhavy, antrenorul Cehiei: "Danemarca are o echipa extrem de puternica. Stilul lor se aseamana extrem de mult cu al nostru. O singura greseala ar putea decide castigatoare."

Kasper Hjulmand, antrenorul Danemarcei: "Luptam pentru intreaga Danemarca. Avem doua obiective: Sa castigam ceva si sa inspiram noile generatii. Avem propria noastra filozofie de joc, insa in cadrul acesteia facem modificari de la meci la meci in functie de adversar."