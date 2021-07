Spania si Italia sunt primele echipe calificate in semifinalele EURO 2020, in direct la PRO TV si pe VOYO!

Se strang randurile, nu mai e loc de ratari si fiecare gol poate fi echivalent cu o calificare inspre ultima etapa a competitiei.

Aseara, a inceput etapa sferturilor cu doua meciuri spectaculoase care au condus spre clarificarea componentei primei semifinale de la EURO 2020.

De la ora 19:00, Elvetia si Spania au deschis spectacolul fotbalistic al etapei sferturilor. Dupa victoriile surprinzatoare obtinute anterior, elvetienii sperau la o noua minune. Insa, inceputul meciului nu a fost de partea lor, in minutul 8, Zakaria marcand un autogol care a dus Spania in avantaj. Shaqiri a reusit egalarea in minutul 68, iar scorul a ramas la 1-1 pana la final. Nici prelungirile nu au reusit sa le departejeze, asa ca echipele au ajuns la penalty-uri. Dupa numeroase ratari, Spania a reusit sa puncteze de 3 ori la penalty-uri, in timp ce elvetienii o singura data. Astfel cu 1-1 (1-3 la penalty-uri), Spania se califica in semifinale si visul marei finale este tot mai aproape.

Cel de-al doilea meci din sferturi a inceput la ora 22:00 si le-a pus fata in fata pe doua dintre marile favorite ale turneului: Belgia si Italia. Prima repriza a fost una spectaculoasa din punct de vedere al golurilor, italienii marcand de doua ori prin Barella si Insigne in minutele 31 si 44, iar belgienii o data prin Lukaku, in prelungiri. Cea de-a doua repriza nu a mai consemnat niciun gol, asa ca italienii continua traseul perfect si aduna o noua victorie la EURO. In semifinale, Italia va intalni Spania intr-o confruntare de zile mari.

Victoria obtinuta de Spania in fata Elvetiei, la penalty-uri, a fost lider de audienta in intervalul 19:00 – 21:42. In randul publicului national, cu varsta cuprinsa intre 21 si 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 9.0 puncte de rating si 33.9% cota de piata, mai mult decat dublu fata de locul 2 care avea doar 4.1 puncte de audienta si 15.4% share. In acelasi interval, la nivelul publicului cu varsta cuprinsa 18 si 49 de ani, din mediul urban, PRO TV a inregistrat 8.2 puncte de audienta si 37.5% share, in timp ce locul 2 avea 3.1 puncte de audienta si 14.0% share.

Meciul decis de italieni in fata belgienilor, inca din prima repriza, a fost, de asemenea, lider de audienta! Disputa a inregistrat 11.3 puncte de rating si 33.5% cota de piata in randul publicului national, cu varsta cuprinsa intre 21 si 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD fata de televiziunea de pe pozitia secunda care avea doar 7.1 puncte de rating si 21.1% share. La nivelul publicului cu varsta cuprinsa 18 si 49 de ani, din mediul urban, in intervalul orar 22:00 – 23:56, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 10.5 puncte de audienta si 37.6% cota de piata, in timp ce televiziunea de pe locul 2 avea doar 4.8 puncte de rating si 17.2% share.

Astazi se incheie etapa sferturilor!

2 locuri au mai ramas disponibile in semifinale, iar astazi se vor ocupa! De la ora 19:00, Cehia va intalni Danemarca intr-un duel al echipelor care in etapa grupelor nu au reusit sa impresioneze, insa care si-au revenit in etapele eliminatorii. Ultimul meci al sferturilor are loc la ora 22:00 intre Ucraina si Anglia. Cine se califica si cine pleaca acasa, aflam in acesta seara.

Meciurile fara egal pot fi vazute, in direct, de oriunde ati fi, la PRO TV si pe VOYO!