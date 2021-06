Ce executie! Golul care face inconjurul lumii! Schick l-a invins pe portarul Scotiei cu o bijuterie de la aproape 50 de metri

Reusita a surprins pe toata lumea. Scotienii se aflau in atac, insa dupa o incercare de centrare a unui jucator scotian, mingea a sarit norocos pana la Schick, care l-a vazut iesit pe Marshall si a sutat imparabil de la aproximativ 50 de metri.

Reusita lui Schick este golul marcat de la cea mai mare distanta din istoria Euro, incepand din 1980.

49.7 - Patrik Schick's second goal (49.7 yards) is the furthest distance from which a goal has been scored on record at the European Championships (since 1980). Ridiculous.#Euro2020 #CZE #SCOCZE pic.twitter.com/imssf0WAxj