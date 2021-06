"In el am cea mai mare incredere!" Becali l-a adus inapoi la FCSB pe fotbalistul cu clauza de 500 de milioane de euro! Pustiul e al Anamariei Prodan

E cel mai tanar marcator din istoria FCSB si vrea sa impresioneze cu orice pret in Liga 1!

Ianis Stoica (18 ani) a fost la vizita medicala alaturi de restul lotului FCSB. Pustiul a fost imprumutat in ultimii doi ani la Calarasi, Petrolul, Metaloglobus si la Slatina. Cel mai consistent sezon l-a avut in Olt. Pentru Slatina, a marcat de 7 ori in 24 de aparitii in ultimul campionat.

Ianis a intrat in istoria FCSB dupa golul marcat la nici 15 ani, in Cupa, contra Sanatatii Cluj, in 2017.

"Nu ma asteptam sa joc 30 de minute, m-am gandit ca o sa intru doar 5 minute. O sa scriu o carte despre meciul asta, e incredibil ce traiesc", a spus Stoica imediat dupa reusita sa.

Becali a fost impresionat de copilul reprezentat de Anamaria Prodan. I-a facut contract nou si i-a pus o clauza uluitoare: 500 de milioane de euro.

"In el am cea mai mare incredere. Pe el cred ca o sa obtin cei mai multi bani", spunea Becali pentru www.sport.ro in urma cu un an.

Stoica spera sa fie pastrat de Dinu Todoran in lotul FCSB pentru noua campanie. Ar putea completa atacul, profitand si de noua politica impusa de Gigi Becali in club.