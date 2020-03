BREAKING NEWS: SE AMANA EURO? Gazetta dello Sport prezinta cele 3 scenarii care pot produce un CUTREMUR in Europa

UEFA insista ca turneul final va avea loc in termenii pe care i-a stabilit. Numai ca lucrurile sunt departe de a fi stabilite!

Gazzetta dello Sport prezinta cele 3 scenarii luate in calcul pentru ipoteza in care coronavirusul isi va amplica lovitura in Europa. Epidemia ucigasa ar putea amana sau chiar anula Campionatul European din aceasta vara! Al Doilea Razboi Mondial a determinat pentru ultima data inchiderea unul mare campionat de fotbal. Mondialul a facut pauza intre 1938 si 1950.

Coronavirusul baga spaima in guvernele tuturor tarilor europene. Ele sunt cele care vor hotari ce se intampla, pana la urma, cu Euro 2020. O varianta in care Euro ar avea loc intr-o realitate trista este cea in care partidele se vor disputa cu stadioanele goale. Pista e insa una pe care nu si-o doreste nimeni! O alta posibilitate e mutarea Euro fie in 2021, fie chiar in 2022, in vara dinaintea Mondialului din Qatar. A treia optiune: anularea turneului, care va pierde astfel o editie. In 2024, Europeanul ajunge in Germania.

Euro 2020 trebuia sa fie unul istoric, disputat in 12 orase din toata Europa. Bucurestiul are 4 meciuri atribuite la Europeanul care ar trebui sa se desfasoare in aceasta vara: trei in faza grupelor si unul in optimile de finala.