Formula superofensiva pentru barajul cu Islanda? Radoi e condamnat sa arunce in lupta „mingicarii” pentru a ajunge la Euro 2020

Islanda - Romania se va juca pe 26 martie, de la ora 21.45, pe stadionul „Laugardalsvollur” din Reykjavik, si va fi transmis in direct de PRO TV si www.sport.ro.

Cel mai probabil, pentru meciul de baraj cu Islanda, selectionerul Mirel Radoi va conta pe un sistem echilibrat de joc, 4-4-1-1, care se poate transforma usor in 4-2-3-1 pe faza ofensiva, prin dislocarea a doi mijlocasi in extremele atacului, dar si in 4-5-1 pe faza defensiva, prin coborarea mijlocasului ofensiv din spatele varfului in sprijinul celorlalti coechipieri din linia mediana. Pentru a contracara media de inaltime mult mai mare a islandezilor si jocul lor simplu si agresiv, „tricolorii” vor incerca sa aiba initiativa, sa faca un joc de posesie, sa ii scoata pe nordici din zona de confort si sa desfaca jocul in situatii 1 contra 1, in care jucatorii nostrii sa isi poata pune in evidenta tehnica mai buna.

Primul „11” probabil pentru partida cu Islanda:

Ciprian Tatarusanu (Ol. Lyon) - Andrei Burca (CFR Cluj), Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Dragos Grigore (Ludogoret), Nicusor Bancu (CS “U” Craiova) - Ianis Hagi (Rangers), Mihai Bordeianu (CFR Cluj), Razvan Marin (Ajax Amsterdam), Alexandru Mitrita (NY City) - Nicusor Stanciu (Slavia Praga) - George Puscas (Reading)

In echipa de start ar urma sa apara schimbari doar in anumite conditii. Una dintre ele ar fi ca Vlad Chiriches sa se recupereze pana la ora meciului si sa evolueze cel putin o partida pentru Sassuolo, el fiind pe ultima suta de metri a perioadei de recuperare, dupa ce a suferit o ruptura musculara in prima repriza a meciului cu Insulele Feroe, disputat pe 12 octombrie 2019. De asemenea, in locul lui Dragos Grigore, Radoi l-ar putea folosi pe Adrian Rus (Fehervar), care a mai facut cuplu cu Nedelcearu in centrul apararii, dar are mai putine meciuri in picioare decat aparatorului lui Ludogoret, sau pe Cristi Sapunaru (Kayserispor) si Radu Stefan (Lazio), dar sunt slabe sanse ca ei sa se intoarca printre „tricolori” pentru aceasta partida, dupa ce si-au anuntat retragerea.

In locul lui Razvan Marin, trecut pe banca de rezerve la Ajax, selectionerul i-ar putea folosi pe Tudor Baluta (ADO Den Haag), daca crede ca avem nevoie de un jucator de talie pentru fazele fixe si duelurile fizice, sau pe Dan Nistor (CS „U” Craiova), pentru un plus de agresivitate, in timp ce in stanga liniei mediene Alexandru Cicaldau (CS „U” Craiova) ii poate face concurenta vitezistului Mitrita. Andrei Radu (Parma), Ciprian Deac (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (FCSB), Valentin Mihaila (CS "U" Craiova) sau Claudiu Keseru (Ludogoret) pot fi si ei solutii pentru aceasta partida.