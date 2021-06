BREAKING NEWS | Sa ajunga si pentru Hagi si Popescu! Federatia a obtinut marirea numarului de locuri la VIP! Anunt de ultima ora

In urma scandalului urias aparut dupa ce fostii mari jucatori ai Romaniei au fost trimisi la tribuna a doua pentru meciul dintre Macedonia de Nord si Austria de la Euro, FRF a reactionat.

Federatia anunta ca a luat legatura cu UEFA pentru marirea cotei de locuri la tribuna oficiala alocate Romaniei.

"Astfel, va fi posibila invitarea in tribuna oficiala a mai multor personalitati ale fotbalului din Romania. Acest lucru este posibil incepand cu partida de maine, dintre Ucraina si Macedonia de Nord, coroborat si cu faptul ca solicitarile celorlati parteneri institutionali pentru EURO 2020 sunt mai reduse fata de meciul de deschidere", scrie FRF intr-un comunicat.

"Precizam ca organizatorul UEFA atribuie locurile in tribuna oficiala cu intaietate echipelor participante si apoi guvernului, partenerilor comerciali, oficialitatilor UEFA, orasului gazda si federatiei gazda", mai anunta Federatia.

Membrii afiliati FRF au intrarea asigurata la meciul din optimile de finala de la Euro 2020. Federatia le-a cumparat tichete tuturor celor care vor veni la Adunarea Generala de pe 28 iunie.

"In privinta optimii de finala ce se va desfasura pe 28 iunie, FRF a achizitionat bilete de categoria I pentru toti reprezentantii membrilor afiliati. Acestia formeaza in fapt Federatia Romana de Fotbal, iar administratia FRF doar le-a facilitat prezenta la un eveniment considerat de importanta nationala si care nu se va repeta in viitorul apropiat.

Asadar, este fireasca prezenta in tribune a membrilor FRF, care vor avea cele mai bune locuri de pe stadion pe care UEFA le-a vandut in afara tribunei oficiale, in aceeasi zona in care s-au cumparat bilete si pentru fostii mari fotbalisti. De mentionat ca tot in data de 28 iunie va avea loc si Adunarea Generala a FRF", anunta FRF.