EXCLUSIV | "O umilinta mai mare nu am trait la nivelul fotbalului! Daca eram in stadion, luam niste haine si le dadeam foc acolo!" Mitica Dragomir stie cine i-a pus pe Hagi si Popescu la tribuna 2

Fostul sef LPF este intrigat de modul cum au fost tratati jucatorii Generatiei de Aur.

La primul meci organizat de Romania la Euro 2020, Austria - Macedonia de Nord, Gica Hagi, Gica Popescu si Dorinel Munteanu au fost prezenti la tribuna 2, inelul 3, in timp ce oamenii politici au ocupat loja VIP de la Arena Nationala. Aceasta situatie l-a intrigat pe Dumitru Dragomir, care a marturisit ca este cea mai mare umilinta pe care a incasat-o fotbalul romanesc.

"Domne, parerea mea este ca trebuia sa ii puna pe acoperis. Mai mare umilinta a romanilor nu cred ca exista in tara asta. Sa nu il inviti tu pe Mircea Sandu, care a adus Campionatul European in Romania. Sa ii pui tu pe Hagi si Popescu, care au jucat la Real si Barcelona, pe Dorinel, care a batut recordurile de meciuri la echipa nationala... sa ii pui tu la inelul 3. Domne, nu stiu cine s-a ocupat de asta, dar o umilinta mai mare nu am trait la nivelul fotbalului.

Indiferent daca UEFA a dat dispozitie sau nu, trebuie atunci in seara aia sa ii fi adus. Sa ii tii pe Hagi, Gica Popescu si Dorinel Munteanu la inelul 3. Daca eu eram in stadion, luam niste haine si le dadeam foc acolo in stadion! Domne, eu am condus fotbalul multi ani. Sa stii ca invitarea acestor personalitati nu e gresita, ai nevoie de ei, dar langa valorile fotbalistice", a declarat Dumitru Dragomir la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Fostul sef al LPF sustine ca stie cine este vinovat pentru aceasta organizare, argumentand ca Mihai Stoichita nu are nicio vina pentru pozitionarea lui Hagi, Popescu si Munteanu la tribuna 2.

"In niciun caz Mihai Stoichita nu este vinovat, el este director tehnic, nu organizator. Vor sa arunce vina pe el, bine ca nu au pus vina pe un antrenor de la copii si juniori. Domne, din infromatiile mele, toata organizarea a facut-o Dincu, tot-tot-tot, cap-coada. Invitatiile, tot, au trecut pe la el. Sunt informat de la cineva foarte aproape de conducerea Federatiei", a dezvaluit Dragomir