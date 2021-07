Schimbarile l-au ingropat pe Southgate! Jucatorii introdusi pentru loviturile de departajare au ratat si au facut-o pe Italia campioana europeana

Italia a castigat Euro 2020.

Finala Euro 2020 dintre Italia si Anglia a fost echilibrata in primele 90 de minute. Echipa pregatita de Southgate a dominat prima repriza, in timp ce italienii si-au adjudecat actul secund. Scorul a ramas 1-1 si dupa cele 30 de minute de prelungiri, asa ca invingatoare a trebuit sa se decida la loviturile de departajare.

Jucatorii pe care Gareth Southgate i-a introdus pe teren au ratat toti de la punctul cu var. Saka, care a intrat in minutul 70, a ratat lovitura decisiva, in timp ce Rashford si Sancho, care au fost trimisi de selectionerul Angliei special pentru loviturile de departajare, in minutul 120, au ratat ambii.

Astfel, Italia a castigat al doilea titlul european din istorie, dupa cel din 1968. AICI ai video cu toate fazele din finala Euro 2020.