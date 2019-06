Copenhaga este...

-Capitala Danemarcei

-Prietenos cu bicicletele. Locuitorii iubesc bicicletele, iar mai mult de jumatate din ei le folosesc in fiecare zi.

-Recunoscut ca unul dintre cele mai fericite orase din lume.

-Conectat cu Malmo, Suedia, prin podul Øresund, devenit faimos in urma dramei nordice - The Bridge.

-Unde a murit Hans Christian Andersen in 1875, la 70 de ani, si un oras cunoscut pentru scena artelor.

Unde este situat



Pe coasta de est a Zealand, cea mai mare si cea mai populara insula a Danemarcei. Copenhaga este separata de sudul Suediei de stramtoarea Øresund.



Stadionul Parken



-Cu peste 38.000 de locuri, stadionul Parken este cel mai mare din Danemarca.

-Este casa lui FC Copenhaga si a nationalei de seniori.

-A gazduit finala Cupei Cupelor in 1994 si finala Cupei UEFA sase ani mai tarziu, in ambele partide fiind implicata Arsenal.

-Inaugurat in 1992, a fost construit pe locul precedentului stadion national, Idrætsparken, ce exista din 1911.

-Localizat in la nord de centrul orasului, la 4 km de statia centrala.



Meciuri pe stadionul Parken



13 iunie - Meci Grupa B

18 iunie - Meci Grupa B

22 iunie - Meci grupa B

29 iunie - Meci optimi



Cum sa ajungi la si prin Copenhaga



Copenhaga este deservita da aeroportul Copenhaga, la 8 km sud de centrul orasului, cu un metrou si cu trenuri care circula la si de la garile centrale, Central Station si Norreport. In 2019 se vor deschide 17 noi statii de metrou, inclusiv doua langa stadionul Parken. Pentru ca este un oras mic, autobuzele, metroul care circula non-stop si bicicletele sunt variante eficiente pentru vizitatori.



Unde sa stai



De la hosteluri ieftine si pana la hoteluri de lux, Copenhaga are o gama variata de cazare pentru orice buget. Vezi linkurile utile de mai jos.



Ce sa vezi



Pentru cultura: Galeria Nationala a Danemarcei, cel mai mare muzeu de arta, si Muzeul National de Istorie, ca sa numim doar doua. Copenhaga e plina de expozitii, galerii si muzee, asa ca sigur vei gasi ceva pentru gusturile tale.

Pentru atmosfera: La cateva minute de Central Station gasesti Tivoli Gardens, un parc de distractii ce ofera arhitectura exotica, cladiri istorice, gradini bogate si este sarmant mai ales pe timp de noapte. Fondat in 1843, era locul preferat al lui Hans Christian Andersen.

Pentru aer liber: Copenhaga are multe parcuri si spatii verzi precum King's Garden (construita in stil renascentist de catre Christian IV la inceputul anilor 1600 si casa pentru o statuie a lui Hans Christian Andersen), dar si gradina botanica. Sunt si locatii oficiale pentru baie in jurul portului, pazite de salvamari, daca te intereseaza sa inoti.



Mancare si bautura



Copenhaga se considera capitala cinei din lumea nordica. Stadionul Parken e gazda restaurantului Geranium ce detine trei stele Michelin. Sunt destule optiuni pentru mancare, dar vizitatorii ar trebui sa incerce smørrebrød, un sendvis umplut cu aproape orice, de la hering si pana la carne de vita cruda, fructe de mare sau oua.



Fotbalul in oras



Rivalii Copenhaga si Brondby sunt cele mai de succes cluburi din Danemarca. Derby-ul dintre ele atrag cele mai mari multimi din tara. Nordsjælland si Lyngby lupta si ele pentru atentie in capitala Norvegiei.



Unde sa iesi din oras



Un drum de 20 de minute cu trenul din centrul din Copenhaga te duce la Dyrehaven, parcul caprioarelor, un taram plin de paduri, lacuri mici si campii. Isi trage numele da la cele peste 2000 de caprioare care locuiesc in parc.



Linkuri utile



Visit Copenhagen: http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen-tourist

Lonely Planet: https://www.lonelyplanet.com/denmark/copenhagen

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen

Danish Football Association (DBU): https://www.dbu.dk/

Parken Stadium and FC København: http://www.fck.dk/english1/