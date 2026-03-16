Organizată de Digital Crusade, competiția își consolidează statutul de turneu Tier 2 în ecosistemul Counter-Strike 2, oferind echipelor oportunitatea de a acumula puncte importante în sistemul Valve Regional Standings (VRS).

DraculaN păstrează conceptul de open LAN, în care echipele se pot înscrie fără invitații directe, iar parcursul lor în turneu este stabilit exclusiv de performanța din competiție. În același timp, integrarea în sistemul VRS adaugă o miză suplimentară, rezultatele obținute contribuind direct la poziționarea echipelor în clasamentele regionale, care pot influența accesul la turneele majore.

Calendarul DraculaN 2026

Sezonul competițional se va derula pe parcursul întregului an și include mai multe etape LAN, și un eveniment special, Draculan Showdown (deschis publicului iubitor de CS2 din București),

● DraculaN #5 – 24 – 28 februarie - eveniment LAN, transmis online

● DraculaN Showdown – 22 martie - eveniment deschis publicului, organizat la Park Lake Shopping Center

● DraculaN #6 – 29 martie – 2 aprilie - eveniment LAN, transmis online

● DraculaN #7 – 9–13 septembrie - eveniment LAN, transmis online

● DraculaN #8 – 16–20 decembrie - eveniment LAN, transmis online

Evenimentele sunt concepute astfel încât să ofere un ritm constant de competiție pe parcursul anului și să creeze un circuit stabil în care echipele pot evolua de la un turneu la altul.

O experiență unică pentru Iubitorii de CS2 din București!

DraculaN Showdown va avea un format mai rapid și mai dinamic, derulându-se pe parcursul unei singure zile în data de 22 martie, fanii Counter-Strike fiind așteptați la Park Lake Shopping Center pentru un showmatch de excepție între echipe profesioniste de CS2.

Consolidarea unui circuit european Tier 2

Prin calendarul extins din 2026, DraculaN își propune să devină unul dintre reperele circuitului european de Counter-Strike 2 Tier 2. Turneele sunt construite pentru a oferi atât echipelor consacrate, cât și celor dornice să se afirme, oportunitatea de a concura într-un mediu LAN competitiv și relevant pentru clasamentele oficiale Valve.

DraculaN în 2025

În cadrul edițiilor anterioare, turneele DraculaN au reunit echipe de Counter-Strike 2 cunoscute la nivel mondial, inclusiv echipe care au participat la evenimente de Tier 1 și la turnee Major, confirmând interesul echipelor competitive pentru formatul open LAN și pentru oportunitățile oferite de acest circuit. Primele ediții ale competiției au fost câștigate de echipe foarte valoroase de pe scena internațională: FNATIC s-a impus la DraculaN #1, urmată de OG, câștigătoarea DraculaN #2. DraculaN #3 a fost adjudecat de FUT Esports, DraculaN #4 a fost câștigat de BESTIA, iar DraculaN #5 a fost câștigat de către HEROIC.

Mai multe detalii despre locații, echipe participante și formatul fiecărui eveniment vor fi anunțate înaintea fiecărei etape din calendar.