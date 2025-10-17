E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Ungurii, cu ochii pe ce face Csikszereda în campionatul românesc. Presa maghiară a comentat cele întâmplate în meciul restant din etapa a 5-a, Csikszereda – CFR Cluj, scor 2-2, disputat joi seara. Sport.ro îți spune reacția ungurilor după o partidă dramatică, cu un gol înscris în minutul 90+9!

*Olăroiu și liderul naționalei Emiratelor, în prim-planul unui scandal monstru. Curg acuze grele, după ce reprezentativa arabă a ratat calificarea directă la Mondiale, în urma eșecului cu Qatar, scor 1-2. Sport.ro dezvăluie ce acuză Oli și unul dintre oamenii de bază ai Emiratelor, după cele petrecute, marți, la Doha.

*Reghecampf, prins în haosul din Kenya. Aflat la Nairobi, pentru un meci din Liga Campionilor Africii, tehnicianul român s-a trezit cu antrenamentul oficial anulat. Sport.ro prezintă motivele din spatele acestei decizii, după niște incidente deosebit de grave în urma cărora trei oameni au murit.

