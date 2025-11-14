E-MIL prezintă Pastila de Sport

*România, adorată în lumea arabă. Moment emoționant în timpul meciului Emirate – Irak din preliminariile Cupei Mondiale. Când selecționerul gazdelor, Cosmin Olăroiu, pregătea o schimbare, comentatorul arab a venit cu o remarcă superbă despre țara noastră. Sport.ro îți oferă imaginile cu această plecăciune a arabilor, în fața României.

*Fața întunecată a lui Ronaldo. Starul Portugaliei a fost eliminat, joi, în timpul meciului pierdut cu Irlanda, scor 0-2. Acest episod a readus în atenția publicului comportamentul degradant pe care l-a avut Cristiano și în trecut. Sport.ro dezvăluie despre ce e vorba.

*Mircea Lucescu, decizie majoră. România va întâlni Bosnia, sâmbătă, de la ora 21:45, într-o partidă crucială de calificare pentru Mondiale. Cu 24 de ore înainte de primul fluier al meciului, selecționerul nostru s-a hotărât cu cine vom ataca Bosnia. Sport.ro oferă toate detaliile.

