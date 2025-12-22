E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Plecăciune în fața legendarului Hagi. La 24 de ani după ce și-a încheiat cariera de jucător, „Regele“ fotbalului românesc rămâne o figură emblematică la nivel mondial. Sport.ro prezintă scrisoarea deschisă pe care tocmai i-a adresat-o argentinianul Mauro Icardi, actualul star al celor de la Galatasaray.

*FCSB, dezastru istoric. Campioana României a încheiat ultimul meci al anului pe val, 2-1 cu Rapid. În ciuda acestui succes, FCSB e la un minim istoric. Sport.ro publică confirmarea unei situații cu care formația bucureșteană nu s-a mai confruntat niciodată, în actualul format al primei ligi.

*Dan Șucu, seară de coșmar. Un om de afaceri de mare succes, lui Dan Șucu nu prea îi merge bine la fotbal. Iar de un an, el are pe cap două echipe: Rapid în România și Genoa în Italia. Sport.ro dezvăluie ce s-a întâmplat duminică, într-o seară în care Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB.

