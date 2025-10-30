E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Lovitura pregătită de FCSB, spectaculoasă. Cu mari probleme în zona fundașilor centrali, campioana României a început căutarea pentru un stoper. Sport.ro îți spune numele brazilianului pe care l-a ochit Mihai Stoica, în Portugalia, și pentru care FCSB e gata să facă oferta.

*Xabi Alonso renunță la un star al Realului. Formația madrileană a câștigat El Clasico, 2-1 cu Barcelona, și e lider în La Liga. Chiar și așa, antrenorul are deja niște jucători pe lista sa neagră. Sport.ro dezvăluie numele starului care va părăsi Realul, în pauza de iarnă.

*Stanciu, o problemă națională. Căpitanul României traversează un sezon de coșmar, în Italia, la Genoa. Fără niciun meci de pe 29 septembrie, mijlocașul riscă să rateze convocarea pentru partidele din noiembrie, cu Bosnia și San Marino. Sport.ro explică motivul dureros din spatele căderii lui Stanciu.

