E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Liverpool pregătește transferul-bombă! Campioana Angliei va pune pe masă suma de 150 de milioane de euro, în încercarea de a încheia perioada mercato cu o adevărată lovitură. Afli de pe Sport.ro cine e jucătorul cu care Arne Slot vrea să-și completeze lotul, înainte de miezul nopții.

*Chivu, primul eșec la Inter, în campionat. Echipa românului a suferit o înfrângere neașteptată, în a doua etapă din Serie A, 1-2 cu Udinese. Sport.ro îți spune pe cine a dat vina Chivu pentru acest rezultat care l-a pus deja sub o mare presiune.

*Reghecampf, nervos în Sudan. Ajuns de o lună la Al-Hilal, tehnicianul român e extrem de supărat din cauza faptului că marea sa problemă a fost ignorată de club. Sport.ro explică ce îl deranjează pe „Reghe“, înainte de debutul său în prima competiție din această lună.

