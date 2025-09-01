Echipa pregătită de Arne Slot a câștigat în prima etapă 4-2 cu Bournemouth, în a doua rundă 3-2 cu Newcastle, iar în a treia etapă disputată duminică seară a învins-o cu 1-0 pe Arsenal, pretendentă serioasă la titlu în noul sezon.



E gata! Liverpool închide mutarea pentru 150.000.000 de € și dă o adevărată lovitură pe piața transferurilor în miez de noapte



După ce a ”ars” mai bine de 300 de milioane de euro în această fereastră de transferuri, Liverpool a mai închis un transfer. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a dezvăluit pe rețelele social media că echipa din Merseyside s-a înțeles cu Newcastle pentru transferul lui Alexander Isak.



Suma va ajunge la 150.000.000 de euro, iar Isak va face vizita medicală luni, urmând să fie prezentat în cel mai scurt timp la ”cormorani”.



”Acord încheiat acum pentru o sumă de transfer de 130 de milioane de lire. Transfer record pentru Premier League.



Isak este astăzi pe drum pentru vizita medicală ca nou jucător al lui Liverpool, după ce un contract pe termen lung fusese deja convenit cu luni în urmă”, a scris Fabrizio Romano în miez de noapte pe Twitter/X, unde a evidențiat că pentru Isak, Liverpool a fost singura sa opțiune.



Cotat la 120 de milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul suedez măsoară 1,92 m și ar mai fi avut contract cu Newcastle până în 2028. Isak are 25 de ani și a fost legitimat la echipa ”coțofenelor” din august 2022.

