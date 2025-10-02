E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Cad capete după FCSB – Young Boys! Meciul din această seară poate fi decisiv pentru un om aflat sub o presiune imensă, în acest moment. Sport.ro îți spune cine e antrenorul care riscă să-și piardă postul, în cazul unui rezultat nefavorabil în partida de pe Arena Națională.

*FCSB – Young Boys se joacă pe bani mulți! Campioana României a strâns deja aproape 6 milioane de euro, în urma campaniei din Europa League, în acest sezon. Sport.ro dezvăluie ce sume sunt puse în joc, diseară, în a doua etapă din faza grupelor.

*Olăroiu, în fața unui moment istoric. Primul selecționer român al Emiratelor se apropie de cele mai importante partide pe care le-a pregătit, în ultimii ani. Sport.ro explică cum poate deveni Oli doar al doilea om din Emirate cu o performanță fantastică pentru fotbalul din această țară.

