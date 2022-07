FCSB ridică prețurile după ce Rapid a dat lovitura cu transferul lui Rareș Ilie! Cât cere vicecampioana pe Tavi Popescu

Oficialii vicecampioanei FCSB se uită cu jind la reușita rivalilor de la Rapid și cresc prețurile fotbaliștilor pe care îi au sub contract în speranța că vor vinde pe bani mai mulți.

MM Stoica susține că Tavi Popescu este peste Rareș Ilie și că extrema stângă a FCSB-ului are în plus față de fostul jucător al Rapidului viteza.

Managerul general a l FCSB-ul crede că Tavi Popescu valorează 50 de milioane de euro, asta în condițiile în care Gigi Becali recunoscuse la un moment dat că l-ar ceda și cu 20 de milioane dacă ar primi o ofertă concretă.

„Cu Tavi Popescu nu există grad de comparaţie pentru mine, pentru că Tavi Popescu are ceva în plus faţa de Rareş Ilie, ceea ce face diferenţa la sumele plătite pentru jucători. Are viteză. Are viteză de deplasare, de reacţie, de execuţie, de gândire. Are 4 tipuri de viteză.

Pe când Rareş Ilie nu are viteză de deplasare. Are o viteză de reacţie şi tehnică bună, viteză de gândire, dar viteza de deplasare face diferenţa.

Nu există nicun jucător, atacant, în lume care să fi făcut bani mulţi fără viteză. Nu există. (n.r. Întrebat cât valorează Tavi Popescu) 50 de milioane Octavian Popescu”, a spus Mihai Stoica la Orangesport.

În vârstă de 19 ani, Rareş Ilie vine după un sezon complet alături de Rapid, pe parcursul căruia a marcat 6 goluri şi a oferit 10 pase decisive.