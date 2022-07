Tânărul jucător român a impresionat încă de la primul său sezon în prima ligă a României, iar asta i-a adus și un transfer cu totul neașteptat. Nice nu a stat pe gânduri și a oferit aproximativ 5 milioane de euro pentru transferul lui Rareș Ilie, care a plecat spre Coasta de Azur în cursul zilei de vineri, cu un avion privat.

Ce a spus Rareș Ilie la plecarea din România



Rareș Ilie a vorbit pe aeroportul „Aurel Vlaicu” despre despărțirea de Rapid, dar și despre obiectivele pe care le are în Franța. Tânărul jucător rămâne conștient că trebuie să se lupte pentru a-și obține locul în prima echipă a grupării din Ligue 1, însă s-a arătat nerăbdător pentru noua provocare.

Totodată, Rareș a fost întrebat și despre posibilitatea de a se lupta cu Leo Messi, în contextul în care este mare fan al lui Cristiano Ronaldo, iar jucătorul s-a arătat încântat de posibilitatea unui duel de asemenea calibru cu starurile de la PSG.

Ilie a avut și un mesaj pentru rapidiști la despărțire, spunând că așteaptă ca echipa pregătită de Adrian Mutu să ia titlul.

„Normal că e emoționantă despărțirea de familie, după atâta timp petrecut în București, eu doar aici am stat, vine și schimbarea aceasta. Cumva m-am pregătit.

Cred că sunt pregătit, dar vom vedea acolo, eu mă duc să dovedesc. Nu cred că sunt prea tânăr, sigur nu va fi ușor, dar pentru asta m-am apucat de fotbal. Nu mi-e teamă, e normal ca lumea să aibă îndoieli legate de asta, pentru că au fost câțiva care nu au reușit, dar m-am apucat de fotbal să joc în străinătate, nu să joc în România la nesfârșit și merg să îmi joc șansa.

Nu mă așteptam să vină devreme transferul, nici nu am știut, am fost concentrat pe ce aveam de făcut la Rapid, am aflat de curând de la tatăl meu, el s-a ocupat și s-a produs schimbarea. A fost un șoc, eram cu Drăghia și Săpunaru în mașină, ei știau și râdeau amândoi de mine, nici nu știam cum să reacționez.

Tata m-a sunat, mi-a zis că trebuie să ne grăbim, că urmează să plecăm. Auzisem de discuții, dar m-am concentrat pentru că trebuia să jucăm cu CFR.

Cunosc lucruri de bază din limba franceză, dar știu bine engleză și voi învăța și franceză. Duelurile din Ligue 1 vor fi clar mult mai grele decât ce e în România, dar ce poate fi mai frumos decât să întâlnești fotbaliști mari. Mă pregătesc și sper să prind duelurile alea.

Am citit despre Nice, am văzut orașul, îl rog și pe tata să vadă unde e exact baza. În primele șase luni va sta tatăl meu cu mine.

Am vorbit mult cu Adrian Mutu și Daniel Niculae în ultimele zile despre acest lucru, amândoi au încredere în mine și mi-au spus să merg acolo pregătit, cu capul sus pentru că asta mi-am dorit dintotdeauna și nu am de ce să nu am încredere în mine. Nu mă așteptam să dea atâția bani pentru mine, mă așteptam ca la un moment dat să fie o sumă de transfer destul de mare pentru mine, dar nu mă așteptam la vara aceasta.

Despărțirea e emoționantă, în ultimii ani, Rapidul mi-a oferit absolut tot, am debutat la seniori, am marcat, am avut atâtea realizări cu echipa și individuale.

Nu cred că mă pot plânge de faptul că voi juca împotriva lui Messi. Sunt unii dintre cei mai buni fotbaliști din lume și eu voi fi pe teren cu ei, sper.

Sper că au remarcat maturitatea în joc, aud că se tot vorbește despre asta, mă bucură pentru că și eu consider la fel, pentru vârsta mea sunt destul de matur. În cinci ani sper să fiu mai sus, poate chiar la PSG, întotdeauna trebuie să îmi doresc cât mai mult. Deocamdată mă duc să îmi câștig locul, pentru că nu va fi ușor, după aceea voi ținti cât mai sus.

Îmi doresc de la rapidiști să câștige toate meciurile, să ia campionatul, iar la finalul acestui sezon, când mă întorc, să mă bucur cu ei”, a declarat Rareș Ilie la plecarea din țară.