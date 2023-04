„Asta e greșeala mea!” Ce își reproșează Dan Petrescu după eliminarea din Cupa României  

Ardelenii au fost umiliți în meciul de la Sf. Gheorghe, în care Sepsi a avut și două penalty-uri ratate. Scorul a fost deschis de Păun, în minutul 10, iar Ștefănescu a dublat avantajul gazdelor, în minutul 29. CFR Cluj a rămas în inferioritate numerică în minutul 42, după ce Andrei Burcă a fost eliminat, iar Sepsi a primit penalty.

Cosmin Matei a ratat însă lovitura de pedeapsă, Simone Scuffet având o intervenție bună în fața fostului dinamovist. Sepsi a mai avut un penalty în minutul 80, însă și Ștefănescu a ratat, portarul ardelenilor având o nouă intervenție bună. Tabela de marcaj a fost închisă de fostul fotbalist al ardelenilor, Mario Rondon, în minutul 81, care a profitat de respingerea portarului de la penalty-ul al doilea și a trimis în plasă.

Campioana en-titre a ajuns astfel la două înfrângeri consecutive, după ce în ultima etapă din play-off a pierdut în deplasarea cu CFR Cluj.

Ce a spus Dan Petrescu după înfrângerea cu Sepsi

Dan Petrescu a vorbit după înfrângerea suferită, asumându-și o greșeală făcută, aceea de a trimite în teren aceiași jucători pe care i-a folosit cu Farul, în ciuda faptului că știa că erau obosiți.

„Cam așa a fost, asta este realitatea, din păcate jucătorii din meciul cu Farul nu și-au revenit. Am avut un meci cu intensitate maximă acolo, mult stres, se vedea că toți vor, dar nu puteau. Deplasarea a fost lungă până la Farul, ne-am întors la Cluj, iar apoi ieri am făcut cinci ore pe drum de la Cluj la Sf. Gheorghe. Burcă mi-a zis că nu mai putea să alerge, greșeala mea, trebuia să nu îi bag pe aceiași. Am făcut 4 schimbări, am arătat mai bine în 10, asta e greșeala mea, trebuia să schimb vreo 7-8 jucători din meciul cu Farul”, a declarat Dan Petrescu după meci.