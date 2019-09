BREAKING NEWS: Au pierdut la masa verde dintr-un motiv INCREDIBIL si au ajuns pe loc de retrogradare! Ce s-a intamplat

Dunarea Calarasi a inceput greu sezonul in B.

Retrogradata din Liga 1 in vara, Dunarea nu-si revine nici in B. A reusit sa castige doar doua meciuri din 8 disputate. E departe de asteptarile anuntate la inceputul campionatului, cand sefii l-au adus pe Pustai alaturi de mai multi jucatori cu experienta pentru a forta revenirea in Liga 1.



Ca si cum forma slaba a echipei n-ar fi fost suficienta, Dunarea a irosit una dintre victoriile obtinute pe teren dintr-un motiv incredibil. Calarasiul l-a folosit pe Robert Boboc, aflat in stare de suspendare, in partida cu U Cluj. Victoria cu 3-2 obtinuta de Dunarea a fost astfel anulata. Cazul Boboc a fost descoperit de Departamentul Competitii al FRF, care s-a autosesizat in cazul sau.

Staff-ul tehnic al Calarasiului n-a stiut ca Boboc e suspendat si l-a folosit din primul minut contra lui U Cluj. Boboc a fost imprumutat de la Astra dupa startul campionatului. In prima etapa a sezonului, mijlocasul jucase pentru CS Mioveni, unde fusese cedat initial. A fost avertizat in jocul cu ASU Poli Timisoara, fara ca staff-ul Dunarii sa ia in calcul acest detaliu. Boboc a mai strans apoi 3 galbene ca jucator al Calarasiului, cu Petrolul, Miercurea Ciuc si Sportul Snagov.

In urma deciziei FRF, Dunarea coboara pe locul 17 in B, retrogradabil.