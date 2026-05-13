GALERIE FOTO Universitatea Craiova mută fanii la Sibiu! Oltenii merg cu un tren special pentru finala Cupei României

Universitatea Craiova mută fanii la Sibiu! Oltenii merg cu un tren special pentru finala Cupei României Cupa Romaniei
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Suporterii Universității Craiova au parte de o deplasare specială la Sibiu.

TAGS:
Universitatea CraiovaCupa RomanieiU Cluj
Din articol

Partida ”U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, va avea loc miercuri, de la 20:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cele două formații se vor lupta pentru campionat și cupă în acest final de sezon.

Mobilizare spectaculoasă a oltenilor: trenul Universității Craiova

  • C9babecf cd91 43f7 a67e f5a708f97f55
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Oltenii se deplasează în mare stil la finala Cupei României care va avea loc la Sibiu.

Universitatea Craiova a închiriat o garnitură specială de tren pentru deplasarea suporterilor la Sibiu. Trenul va avea 13 vagoane, dintre care 10 sunt destinate celor aproximativ 1200 de fani care vor face deplasarea pentru meci.

Celelalte trei vagoane au fost rezervate patronului Mihai Rotaru, acționarilor și sponsorilor clubului: un vagon de clasa I, un vagon restaurant și un vagon de dormit.

Garnitura va pleca din Craiova la ora 10:47, iar întoarcerea este programată la 23:55, în cazul în care partida nu va avea nevoie de prelungiri, confrom informaților obținute de PRO TV și Sport.ro.

Cum s-au calificat Cluj și Craiova în finală

"Şepcile roşii" au avut un parcurs solid în acest sezon. După ce au trecut de fazele eliminatorii, în semifinale, clujenii au obţinut o victorie dramatică în faţa celor de la FC Argeş, în deplasare, impunându-se cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 la finalul timpului regulamentar.

Oltenii au confirmat şi ei statutul de echipă puternică în acest sezon, eliminând în sferturi CFR Cluj (3-1) şi reuşind apoi să treacă, după un meci intens, de Dinamo Bucureşti în semifinale, scor 1-1 (calificare decisă ulterior în favoarea craiovenilor, tot la loviturile de departajare).

Bergodi vs Coelho, doi antrenori străini în lupta pentru trofeu

Numit în funcţie la Universitatea Craiova în noiembrie anul trecut, portughezul Filipe Coelho se află, la 45 de ani, în faţa primului trofeu major din carieră în calitate de antrenor principal, anterior pregătind doar cluburi din ţara natală, fără anvergura luptei pentru o cupă naţională.

În schimb, Cristiano Bergodi are un avantaj de experienţă la nivel înalt când vine vorba de trofee! Italianul are deja în vitrina personală două trofee Cupa României (2022 şi 2023) cucerite cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, plus Supercupa României (2007 şi 2022), prima oară cu Rapid, apoi cu covăsnenii! În plus, Bergodi a mai jucat o finală de Cupă la noi cu FC Naţional (2006).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Alexandru Mitriță, mesaj special înaintea finalei Cupei României, ”U” Cluj - Universitatea Craiova
Alexandru Mitriță, mesaj special înaintea finalei Cupei României, ”U” Cluj - Universitatea Craiova
Cu cine va juca câștigătoarea Cupei României în Europa League. Diferențe majore între U Cluj și Craiova
Cu cine va juca câștigătoarea Cupei României în Europa League. Diferențe majore între U Cluj și Craiova
U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, de la ora 20:00!
U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, de la ora 20:00!
ULTIMELE STIRI
Corespondență de la Roma | Cele mai mari ziare din Italia, descriere la unison pentru Chivu înainte de finala cu Lazio
Corespondență de la Roma | Cele mai mari ziare din Italia, descriere la unison pentru Chivu înainte de finala cu Lazio
Două arcuri peste timp: Sorana Cîrstea și Andy Murray „reactivează” tenisul din 2013
Două arcuri peste timp: Sorana Cîrstea și Andy Murray „reactivează” tenisul din 2013
Replică acidă pentru Florentino Perez după conferința extraordinară cu remarci sexiste: "Eu sunt femeia despre care vorbește"
Replică acidă pentru Florentino Perez după conferința extraordinară cu remarci sexiste: "Eu sunt femeia despre care vorbește"
Simona Halep, deschisă față de Sorana Cîrstea: „Poate că a scăpat.” Ce spune despre următoarea generație în tenis
Simona Halep, deschisă față de Sorana Cîrstea: „Poate că a scăpat.” Ce spune despre următoarea generație în tenis
Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"
Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Sorana, ești mare! Cîrstea o elimină pe Ostapenko și e în prima semifinală a carierei la Roma. Record în clasamentul WTA

Sorana, ești mare! Cîrstea o elimină pe Ostapenko și e în prima semifinală a carierei la Roma. Record în clasamentul WTA

MM Stoica se întoarce în țară și face primul transfer al verii la FCSB: „Îi place și lui Gigi”

MM Stoica se întoarce în țară și face primul transfer al verii la FCSB: „Îi place și lui Gigi”



Recomandarile redactiei
Corespondență de la Roma | Cele mai mari ziare din Italia, descriere la unison pentru Chivu înainte de finala cu Lazio
Corespondență de la Roma | Cele mai mari ziare din Italia, descriere la unison pentru Chivu înainte de finala cu Lazio
Două arcuri peste timp: Sorana Cîrstea și Andy Murray „reactivează” tenisul din 2013
Două arcuri peste timp: Sorana Cîrstea și Andy Murray „reactivează” tenisul din 2013
Replică acidă pentru Florentino Perez după conferința extraordinară cu remarci sexiste: "Eu sunt femeia despre care vorbește"
Replică acidă pentru Florentino Perez după conferința extraordinară cu remarci sexiste: "Eu sunt femeia despre care vorbește"
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"
Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Din categoria „Atletico Textila.” Portarul „revelației” Lupii Profa și-a luat concediu ca să joace în Cupa României
Din categoria „Atletico Textila.” Portarul „revelației” Lupii Profa și-a luat concediu ca să joace în Cupa României
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!