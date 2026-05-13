Partida ”U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, va avea loc miercuri, de la 20:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Cele două formații se vor lupta pentru campionat și cupă în acest final de sezon.
Suporterii Universității Craiova au parte de o deplasare specială la Sibiu.
Oltenii se deplasează în mare stil la finala Cupei României care va avea loc la Sibiu.
Universitatea Craiova a închiriat o garnitură specială de tren pentru deplasarea suporterilor la Sibiu. Trenul va avea 13 vagoane, dintre care 10 sunt destinate celor aproximativ 1200 de fani care vor face deplasarea pentru meci.
Celelalte trei vagoane au fost rezervate patronului Mihai Rotaru, acționarilor și sponsorilor clubului: un vagon de clasa I, un vagon restaurant și un vagon de dormit.
Garnitura va pleca din Craiova la ora 10:47, iar întoarcerea este programată la 23:55, în cazul în care partida nu va avea nevoie de prelungiri, confrom informaților obținute de PRO TV și Sport.ro.
"Şepcile roşii" au avut un parcurs solid în acest sezon. După ce au trecut de fazele eliminatorii, în semifinale, clujenii au obţinut o victorie dramatică în faţa celor de la FC Argeş, în deplasare, impunându-se cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 la finalul timpului regulamentar.
Oltenii au confirmat şi ei statutul de echipă puternică în acest sezon, eliminând în sferturi CFR Cluj (3-1) şi reuşind apoi să treacă, după un meci intens, de Dinamo Bucureşti în semifinale, scor 1-1 (calificare decisă ulterior în favoarea craiovenilor, tot la loviturile de departajare).
Numit în funcţie la Universitatea Craiova în noiembrie anul trecut, portughezul Filipe Coelho se află, la 45 de ani, în faţa primului trofeu major din carieră în calitate de antrenor principal, anterior pregătind doar cluburi din ţara natală, fără anvergura luptei pentru o cupă naţională.
În schimb, Cristiano Bergodi are un avantaj de experienţă la nivel înalt când vine vorba de trofee! Italianul are deja în vitrina personală două trofee Cupa României (2022 şi 2023) cucerite cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, plus Supercupa României (2007 şi 2022), prima oară cu Rapid, apoi cu covăsnenii! În plus, Bergodi a mai jucat o finală de Cupă la noi cu FC Naţional (2006).
