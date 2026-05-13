Cele două formații se vor lupta pentru campionat și cupă în acest final de sezon.

Partida ”U” Cluj - Universitatea Craiova , finala Cupei României, va avea loc miercuri, de la 20:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Replică acidă pentru Florentino Perez după conferința extraordinară cu remarci sexiste: "Eu sunt femeia despre care vorbește"

Două arcuri peste timp: Sorana Cîrstea și Andy Murray „reactivează” tenisul din 2013

Corespondență de la Roma | Cele mai mari ziare din Italia, descriere la unison pentru Chivu înainte de finala cu Lazio

Oltenii se deplasează în mare stil la finala Cupei României care va avea loc la Sibiu.

Universitatea Craiova a închiriat o garnitură specială de tren pentru deplasarea suporterilor la Sibiu. Trenul va avea 13 vagoane, dintre care 10 sunt destinate celor aproximativ 1200 de fani care vor face deplasarea pentru meci.

Celelalte trei vagoane au fost rezervate patronului Mihai Rotaru, acționarilor și sponsorilor clubului: un vagon de clasa I, un vagon restaurant și un vagon de dormit.

Garnitura va pleca din Craiova la ora 10:47, iar întoarcerea este programată la 23:55, în cazul în care partida nu va avea nevoie de prelungiri, confrom informaților obținute de PRO TV și Sport.ro.