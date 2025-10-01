Confruntarea cu CSC Dumbrăvița, programată la finalul lunii octombrie în prima etapă a grupelor, are șanse uriașe să nu se mai dispute în Banat, ci direct în Giulești. Patronul alb-vișiniilor este dispus să suporte toate costurile pentru ca adversarii să facă deplasarea în Capitală.



Mutare „win-win” agreată și de FRF



Potrivit informațiilor publicate de Fanatik, Dan Șucu va acoperi cheltuielile de transport și cazare pentru întreaga delegație a celor de la Dumbrăvița. Propunerea este extrem de avantajoasă pentru bănățeni, care nu numai că scapă de o cheltuială, dar își simplifică și programul. În acea săptămână, echipa din Liga 2 are oricum programat un meci în București, împotriva celor de la Steaua.



Se pare că nici Federația Română de Fotbal nu are vreo obiecție în privința schimbării, mai ales că un scenariu identic s-a petrecut și în 2022, la o altă confruntare directă dintre cele două cluburi.



Pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă, avantajul este evident. Jucătorii ar evita o deplasare lungă și obositoare și ar câștiga timp prețios pentru odihnă și pregătire, mai ales în contextul în care, după meciul din Cupă, pentru giuleșteni urmează derby-ul de foc din campionat cu Universitatea Craiova, pe stadionul "Ion Oblemenco".

