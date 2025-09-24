De când am pus poza cu tine, am primit o mulțime de mesaje de la suporteri rapidiști care dezaprobă huliganii ce te-au înjurat. Ai dat dovadă de curaj și demnitate - un adevărat Căpitan. Respect" , a transmis Diana Șucu, pe rețelele sociale, atașând o fotografie cu Dobre purtând banderola de căpitan în fața galeriei rapidiste.

Dobre beneficiază însă de susținerea celor mai mulți suporteri ai Rapidului, dar și de cea a conducerii. După ce Victor Angelescu s-a poziționat clar de partea căpitanului , a venit rândul soției lui Dan Șucu să își exprime punctul de vedere.

La finalul meciului Rapid - FC Hermannstadt 1-2 , Alex Dobre a mers în dreptul galeriei și a fost înjurat de câteva persoane aflate în peluză. Căpitanul giuleștenilor le-a transmis respectivilor suporteri că nu este normală o astfel de reacție, mai ales că a fost vorba de doar primul eșec al echipei din acest sezon.

Victor Angelescu: ”Sunt 4-5 indivizi care nu au ce căuta pe stadion!”

Victor Angelescu, acționarul minoritar al lui Rapid și președinte al clubului, a reacționat după scandalul apărut la finalul meciului cu Hermannstadt, când Alex Dobre a intrat în conflict cu o parte dintre suporterii giuleșteni.

Chiar dacă a spus că înțelege frustrarea fanilor, Angelescu s-a poziționat de partea lui Dobre și a spus că vor fi luate măsuri împotriva ultrașilor.

”N-am vorbit cu Dobre, dar eu sunt de partea lui. Aş vrea să nu generalizez, pentru că nu vorbim de suporteri. Sunt câţiva indivizi care, din punctul meu de vedere, nu sunt suporteri. Nu ai cum să te exprimi în felul acesta, chiar dacă eram la patru înfrângeri la rând.

Pe lângă asta, să înjuri căpitanul echipei şi cel mai bun jucător nu e normal. Putea să fie şi altcineva, nu se poate să faci asta. Eu îl susţin, e căpitanul nostru, jucătorul nostru.

Nu e vorba de fanii Rapidului, e vorba de 4-5 indivizi care, din punctul meu de vedere, nu au ce căuta pe stadion. O să ne uităm pe camere, să vedem, nu se pot accepta asemenea reacţii.

Din păcate, galeria s-a scindat, acum avem două galerii. Suntem alături de suporterii noştri, pentru noi sunt cei mai importanţi. Fără ei, nu exişti. Dar unii dintre ei... nu poţi să faci asta.

Am pierdut un meci. Toţi eram frustraţi după meci, dar trebuie să rămână o decenţă. Nu poţi să faci asta când noi suntem pe locul 2 şi e prima înfrângere. Tu eşti fan rapidist? Îmi pare rău, dar nu ajuţi cu nimic echipa. N-ai cum să faci asta. Înţeleg că luăm gol în minutul 90+2, e frustrare mare, dar nu aşa.

Cred că Dobre va fi şi mai mult susţinut de suporterii adevăraţi şi de galerie. Cei care au înjurat, poate nu au aceleaşi interese ca şi clubul”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

