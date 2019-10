Ricardo Grigore, autorul SUPER-GOLULUI din meciul cu Foresta: "Am simtit ca inscriu! Aveam nevoie, eram cu moralul la pamant" VIDEO

Dinamo a invins-o la scor pe Foresta Suceava in optimile Cupei Romaniei, 4-0. "Cainii" au inceput meciul in avantaj, dupa ce Ricardo Grigore a deschis scorul din minutul 10 printr-un sut exceptional, din 20 de metri, direct in vinclu. Ploaia de goluri a lui Dinamo a venit in a doua repriza, cand Perovic a marcat din pasa lui Nistor in minutul 62. Moldoveanu si-a trecut si el numele pe lista marcatorilor in minutul 70, pentru ca acelasi Perovic sa realizeze dubla in minutul 87.

Dupa meci, Ricardo Grigore, autorul celui mai frumos gol a vorbit despre situatia instabila de la Dinamo, dar si despre prestatia lui din meciul cu Foresta, dupa doua luni in care nu a jucat.

"M-am bucurat ca au venit multi suporteri. A fost o atmosfera senzationala. Un meci foarte greu, chiar daca la inceput nu a parut asa, echipa gazda ne-a pus reale probleme. Ne bucuram ca am castigat meciul si ne-am calificat.

Vorbeam inainte de meci cu Robert Moldoveanu si i-am spus ca simt ca voi marca. Ma bucur ca mi-a iesit, asemenea goluri dau doar la antrenament. Ma bucur ca am marcat, aveam nevoie de acest gol, eram cu moralul la pamant. Nu am mai prins echipa de doua luni si m-a marcat foarte mult. Sper sa prind mai multe minute pe viitor si sa imi pun amprenta la echipa.

Pe noi nu ne intereseaza aceasta situatie, ne facem treaba pe teren, ne intereseaza de antrenamentele si meciurile noastre. Ce se vorbeste in exterior, prea putin conteaza pentru noi.

A fost un meci frumos, cu multe goluri. Am reusit sa gestionam situatia, chiar daca si ei au avut ocazii", a spus Ricardo Grigore la finalul meciului.