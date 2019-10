FORESTA - DINAMO 0-4 | "Un meci aproape perfect!" Cum a comentat Uhrin situatia de la Dinamo dupa anuntul exploziv al lui Negoita

Dinamo trecut fara emotii de Foresta, cu 4-0. Chiar daca scorul a fost clar in favoarea echipei sale, Dusan Uhrin a declarat, dupa meci, ca moldovenii merita tot respectul pentru felul in care au jucat si au reusit sa le puna problemele elevilor sai.

"Aproape perfect. A fost un meci dificil pentru noi. Am un mare respect pentru Suceava, a fost un super meci. 4-0 e foarte mult, dar ar fi trebuit sa se termine, nu stiu, 7-3 probabil. In partea a doua am jucat mai bine. Am jucat fotbal pentru oamenii de aici si pentru fanii dinamovisti, sunt bucuros.

(n.r. despre situatia de la Dinamo) Nu a fost dificil pentru ca noi ne-am gandit la meci. Asa e viata, asa se intampla la echipe, am vrut sa jucam fotbal. Nu vorbesc despre afaceri, nu sunt facut pentru afaceri", a spus Dusan Uhrin la finalul partidei.

Dupa victoria cu Foresta, Dinamo s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei.